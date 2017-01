Hora de transmitir a música

00:00 · 17.01.2017 / atualizado às 08:59 por Antonio Laudenir - Repórter

Para quem alguma vez testemunhou ou está acostumado a consumir a música produzida na capital cearense, um determinado tema é sempre motivo de discussões acaloradas. Especificamente, comenta-se sobre a convivência entre dois tipos de músicos - aqueles que por diversas razões optam por reproduzir covers e os que investem nas próprias composições.

De um lado do ringue estão desde os que tocam Zeca Baleiro em bares até os abnegados que prestam tributo a um Roxette. Na outra ponta, os criadores de música pessoal, tecida com as próprias entranhas, representante da dita "cena autoral".

Essa primeira observação funciona como uma espécie de contextualização do momento, levando em conta o cuidado de não apontar vilões ou mocinhos. Afinal, as nuances desta disputa servem de base para horas de discussão, e seria necessário mais de uma matéria de jornal para entendê-la.

Porém, do ponto de vista jornalístico, em especial do cultural, é relevante reportar sobre aqueles que optam em criar o próprio som. Portanto, para quem respira a cena autoral, fica a dica de ótima oportunidade na agenda de Fortaleza. Começa hoje, às 18h, a VIII Mostra de Música Petrúcio Maia.

O evento segue até 22 de janeiro, na Praça da Paz Dom Hélder Câmara (onde antigamente existia a Praça 31 de Março), na Praia do Futuro. Mantendo o caráter competitivo de edições anteriores, a realização da Mostra é recebida como uma vitória por parte de organizadores e grupos musicais. Marcada inicialmente para julho de 2016, foi adiada várias vezes, com previsão alternada entre os últimos três meses do ano e, agora, finalmente é entregue ao público.

No palco montado próximo às pistas de esporte, com excelente vista para o mar, um total de 36 atrações carregam nas costas a promessa de elaborar um recorte da pluralidade musical na cidade. Mesmo sendo uma missão árdua, a julgar pela reunião de estilos - do punk ao samba tradicional, passando pelo rap, forró, instrumental e reggae -, é possível que a Mostra alcance este intuito.

Toda essa possibilidade de encontros sonoros reverbera e se dilui na proposta do evento. O positivo sentimento de mais uma conquista nestes 11 anos de existência da Petrúcio Maia é reforçado pelo depoimento do organizador Ivan Ferraro. "É sempre uma vitória se deparar com a realização de um evento que mostra a música produzida em Fortaleza. É um evento da cidade para a cidade e valoriza esta cena autoral".

Atrações

Um olhar (e ouvido)sobre a lista de atrações aponta um processo que vai além da reunião de estilos sonoros. Percebe-se o encontro de realizadores empenhados na difusão da música. Ou seja, uma geração acostumada a cuidar de todas as etapas de produção de uma banda - da escolha das fotos de divulgação à arte das capas dos discos.

São artistas independentes, capazes de ser público, consumidor e criadores ao mesmo tempo. A Mostra vai além da reunião de estilos sonoros.

Os projetos artísticos saíram, segundo Ivan Ferraro, de uma rigorosa seleção com cerca de 300 propostas. Além dos critérios de serem músicos que atuam em Fortaleza e que trabalham de modo independente, foram observados itens como criatividade/originalidade, melodia/harmonia e relevância artística.

Desta fase de edital saíram Plenitude, Slide Groove, Renegados, Natanael Quinteto, Andrézão GDS, Capotes Pretos na Terra Marfim, Marco Fukuda, Por um Trio, Daniel Sansil e os Malucos do Brasil, Lil Balack, Plastique Noir, Lidia Maria, Marimbanda, Danchá, Casa de Velho, Nonato Lima, Alysson dos Anjos, LILT, Old Books Room, Andrea Manoel, Lélis, Cambará, Jack The Joker, Caio Castelo, Gustavo Portela, Gabriel Yang, Murmurando, Tripulantes da Sabiabarca, David Avila e Nayra Costa & Los Flenkys Boys.

Uma das novidades neste ano é a participação de seis artistas finalistas do I Festival de Música da Juventude, realizado em agosto de 2016. Indiada Buena, Nafandus, Projeto Acorde, Projeto Rivera, Fellipe Lustosa e Original Rap Cearense completam a ordem de atrações da Petrúcio Maia.

Competições

Durante a Mostra, cada grupo terá exatos 30 minutos de apresentação. Das 36 bandas/artistas, o júri selecionará seis projetos para a final que acontece no domingo, dia 22 de janeiro, às 18h. Dos seis finalistas, três serão selecionados para receber o Prêmio para Circulação no valor de R$ 15.000.

A escolha dos finalistas, bem como dos três artistas ou grupos contemplados com o Prêmio, passa por uma Comissão de Jurados formado pelo cientista político, músico e presidente da Associação Cearense do Rock (ACR), Amaudson Ximenes, a produtora cultural Nádia Sousa e o jornalista e crítico musical Luciano Almeida Filho. A escolha dos três vencedores também contará com participação popular durante os shows, por meio de votação via internet.

Em 11 anos de existência, aproximadamente 400 bandas ou artistas solo já se apresentaram na Mostra. Evento aguardado no calendário autoral de Fortaleza, A Petrúcio Maia já foi realizada na Rede Cuca, Passeio Público, Biruta, Shopping Solidário Bom Mix (Bom Jardim), Estoril, Anfiteatro da Volta da Jurema, Praça da Gentilândia, entre outros espaços e equipamentos urbanos.

Mudança

As edições anteriores da Petrúcio Maia aconteceram no Estoril; agora, o festival tem como território de ação a Praça da Paz Dom Hélder Câmara. A mudança no endereço é um dos temas conversados com Ferraro.

Gerido nos últimos anos pela Secretaria de Cultura de Fortaleza (Secultfor), o destino do prédio do famoso Estoril é incerto. Na primeira semana de janeiro, a gestão municipal anunciou que o equipamento localizado na Praia de Iracema funcionará, a partir de março, como sede da Secretaria Municipal de Turismo (Setfor).

A notícia pegou a classe artística local de surpresa e uma leva de críticas contra a Secultfor vieram a público. Ferraro lamenta o fato do prédio servir como escritório, porém destaca que a mudança de local se encaixa em uma das características da Petrúcio Maia.

O organizador lembra que desde a primeira edição, realizada em 2006, a Mostra se cerca e mantém um espírito descentralizado e capaz de circular por diversos pontos da cidade. "No primeiro ano ocupamos todas as seis Regionais de Fortaleza e, desde então, circularmos por diferentes bairros. Estar na Praia do Futuro, em um equipamento super visitado, está de acordo com o pensamento da Petrúcio Maia. Será uma grande festa", conclui o organizador.