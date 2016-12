Homem x máquina

00:00 · 28.12.2016

Tecnologia capaz de "rejuvenescer" atores foi usada, entre outros trabalhos, no longa "O Exterminador do Futuro: Gênesis" (2015), com Arnold Schwarzenegger

O mesmo diretor criaria o universo de "O Expresso Polar" (2004), produção que acabou listada no Guinness Book (o famoso livro dos recordes) como "a primeira produção totalmente digitalizada, onde todas as partes foram feitas em captura digital, sendo também o primeiro filme a ser lançado simultaneamente em IMAX 3D".

No campo publicitário, mais especificamente em 1997, a viúva de Fred Astaire (1899-1987) licenciou a imagem do ícone da música e dança para um discutível comercial onde o astro dança com um aspirador de pó. Em 2013, a publicidade também foi responsável por trazer Audrey Hepburn (1929-1993) para um vídeo que vende chocolates e Bruce Lee (1940-1973) para um vídeo sobre uísque.

Este último, mesmo com autorização dada pela filha, Shannon Lee, foi recebido como desrespeito ao legado do mito, afinal, Lee não ingeria álcool. A tendência chegou ao Brasil no mesmo ano. O querido Mussum (1941-1994) foi visto novamente em um comercial de fusca.

Juventude

O mesmo maquinário responsável por resgatar artistas do mundo dos mortos também é capaz de rejuvenescer. O diretor Martin Scorsese comprou a ideia e pretende usar a técnica nos atores Robert De Niro e Al Pacino em seu novo projeto, batizado "The Irishman".

A obra vai contar a história real do mercenário Frank "The Irishman" Sheeran e a premissa é que De Niro tenha a mesma aparência (e a idade respectiva de 31 anos) que tinha em "O Poderoso Chefão II" (1974). Esse processo de "fonte da juventude" foi usado no ator Jeff Bridges em "Tron: O Legado' (2010) e mais recentemente em Arnold Schwarzenegger para o filme "O Exterminador do Futuro: Gênesis" (2015) e Robert Downey Jr. Em "Capitão América: Guerra Civil" (2016).

Quando vemos Tarkin em "Rogue One", a dúvida que explode é sobre quem está imprimindo as escolhas e emoções. O finado Peter Cushing é o ator em tela, mas é um humano "capturado" que dá o desempenho e técnicos que adicionam os detalhes.

Esta técnica, afinal, é um processo diferente do empregado em Andy Serkis. Ao dar sua performance para um Gollum ("Senhor dos Anéis") ou um César (Planeta dos Macacos) ele é o personagem em todos os momentos. Ele está inegavelmente fazendo o trabalho pesado de construir o personagem. Diferente de um Grand Moff Tarkin que é Peter Cushing sem Peter Cushing.

Reformular o papel poderia ser uma solução para o caso de "Rogue One". Vale lembrar o exemplo da franquia "Harry Potter" quando Michael Gambon substituiu o falecido Richard Harris (1930-2002) como Dumbledore. Fica a dúvida se não seria uma opção dar espaço para um outro artista para interpretar o vilanesco Tarkin.

Mesmo com todos estes questionamentos em torno de artificialidade, interpretação e indústria, vale lembrar o quanto pesa e tem força o desejo dos fãs. Em constante evolução, o cinema mostra-se um território de especulação técnica sem limites.

George Lucas, um dos defensores máximos da tecnologia digital aponta que são necessários os atores reais para dar a voz, para dar a animação correta e para criar os personagens. "Eu vejo a tecnologia digital como uma vantagem para atores e uma oportunidade de mais trabalho para mais atores, ao invés de substituí-los", declarou. (AL)