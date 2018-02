Hitchcock, mestre do cinema

00:00 · 27.02.2018

Em mais de 50 anos dedicados ao cinema, Sir Alfred Joseph Hitchcock (1899 - 1980) tornou-se um dos cineastas mais celebrados da história de Hollywood. Foi, ao mesmo tempo, um realizador que caiu no gosto do grande público e um mestre copiado e estudado por outros diretores de cinema.

A popularidade, influência e legado do britânico permanecem até hoje. Para quem deseja adentrar a obra, vale salientar que o inglês foi um criador prolífico. Deixou cerca de 70 produções, que, além de longas-metragens de ficção, ainda incluem documentários e um programa para TV, popular em terras norte-americanas - "Alfred Hitchcock Apresenta", exibido de 1955 a 1965.

O "mestre do suspense" iniciou a trajetória ainda na era dos filmes mudos, desenhando sets e criando o design de títulos para alguns filmes. Após um projeto inacabado ("Number 13", de 1922), Hitch passou a ser assistente de direção e a atuar como roteirista e diretor de arte.

Em 1925, Hitchcock iniciou a carreira de diretor com a produção "O Jardim dos Prazeres". Influenciado pelos assassinatos de Jack O Estripador, na Inglaterra Vitoriana, estreia no gênero suspense com "O Inquilino" (1927). Nesta época, o diretor casou com Alma Reville (1899-1982), realizadora primordial dentro da carreira do diretor. O casal teve uma única filha, Patricia Hitchcock, que chegou a atuar em trabalhos do pai, como "Pavor nos Bastidores" (1950), "Pacto Sinistro" (1951) e "Psicose" (1960).

EUA

Na Europa, foi sucesso de crítica com "O Homem que Sabia Demais" (1934) e "Os 39 degraus" (1935), dois filmes de espionagem. Em 1939, o cineasta mudou-se para os EUA, tornando-se cidadão norte-americano em 1955.

A primeira obra que assinou naquele país foi "Rebecca, a mulher inesquecível" (1940). O filme lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar pela direção. Um detalhe: Hitchcock nunca ganhou o prêmio da Academia, na categoria Melhor Diretor.

Nesse intervalo seguem destaques como "Suspeita" (1941), "A Sombra de uma Dúvida" (1943) e "Festim Diabólico" (1948), este o primeiro filme colorido do cineasta.

Capaz de chegar a produzir uma obra a cada ano (algo comum na carreira do inglês), em meio aos anos 1950, realiza, entre outras pérolas, "Pacto Sinistro" (1951), a refilmagem "Homem Que Sabia Demais" (1956), "Um Corpo Que Cai" (1958) e "Intriga Internacional" (1959). Na década seguinte, "Psicose" (1960) e "Os Pássaros" (1963) catapultam o nome do diretor que faria o último filme em 1976, intitulado "Trama Macabra". (AL)