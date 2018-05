Histórias atemporais

00:00 · 01.05.2018

Capas das edições lançadas pela Nova Fronteira. Caixa inclui os três volumes

Algumas narrativas literárias conseguiram capturar o espírito do tempo em que foram produzidas. Poucas, entretanto, conseguiram manter-se relevantes ao longo das décadas - essas, por conta do caráter universal de suas histórias. Os ditos "clássicos", seguem interferindo em diferentes gerações de leitores e suscitando interpretações distintas.

Consequentemente, novas traduções e reimpressões costumam chegar ao mercado. Esse território de "jóias da literatura" ganha um reforço com a chegada às livrarias brasileiras do box "Mestres da Aventura" (Nova Fronteira). O título coloca lado a lado "Viagens de Gulliver", de Jonathan Swift (1667-1745); "Robinson Crusoé", de Daniel Defoe (1660-1731); e "Ilha do Tesouro", de Robert Louis Stevenson (1850-1894).

Depois de publicar em março "Os mitos gregos" - trabalho em que o escritor britânico Robert Graves detalha elementos das histórias de Midas, Narciso, Medeia, Ájax, Aquiles, Afrodite - a Nova Fronteira segue investindo nesse tipo de formato. Em maio, uma nova coleção, também organizada em caixas, vai unir "Vinte Mil Léguas Submarinas" (1870), "Volta ao Mundo em 80 Dias" (1872) e "A Ilha Misteriosa" (1874).

Em "Mestres da Aventura", a temporada de histórias fantásticas explora três férteis mentes das letras inglesas. Defoe, Swift e Stevenson produzem aqui verdadeiros testamentos sobre o desconhecimento e alienação do homem em relação ao universo onde estão inseridos. Cada um, mergulhou no desconhecido na tentativa de solucionar os dilemas de sua época. Diante do medo e do isolamento, em constante contato com uma ameaça, de que maneira podemos evoluir e construir a ideia de um mundo melhor?

Visão

Também jornalista, Defoe causou escândalos nos conservadores ao escrever a sátira "The Shortest Way with the Dissenters". Por bater de frente com o extremismo da High Church (Igreja Alta), foi preso em Newgate e até chicoteado. Poucos anos depois dessa provação, interessou-se pelo caso real envolvendo o marinheiro Alexander Selk.

Em 1704, um navio pirata navegava pelo arquipélago Juan Fernandez, no litoral do Chile, quando o escocês se desentendeu com o capitão e pediu para desembarcar. Selkirk observou o navio partir e acabou vivendo na ilha por quatro anos, até que outro navio britânico lhe deu uma carona de volta para casa.

Ao retornar a Londres, com todo o status de celebridade, o náufrago e toda a sua luta por sobrevivência inspiraram Defoe. Na obra, Crusoé se vê isolado da sociedade durante mais de 27 anos. Antes de ser resgatado, ele encontra um selvagem para quem passa a ensinar inglês e se torna sua única companhia depois de anos perdido.

O autor, Daniel Defoe, usou também características da sua própria vida para falar sobre um tema muito atual: a existência humana solitária e alienação. Robinson Crusoé foi publicado em forma de folhetins no The Daily Post, em 1719, e inovou o modo de fazer literatura na Inglaterra. Falando sobre a realidade da classe média e usando uma linguagem simples e direta, Defoe inaugurou, a partir de então, o principal modo de escrever romances no país. O sucesso das aventuras de Crusoé foi tão grande a ponto de se tornar o livro com mais reimpressões, traduções e adaptações no século XIX.

Outro documento ácido sobre a sociedade foi imortalizado por "As Viagens de Gulliver" (1726). Ao buscar respostas sobre a época em que vivia, Swift conta as peripécias do médico inglês Lemuel Gulliver. Único sobrevivente de um naufrágio, o protagonista consegue alcançar uma praia desconhecida chamada Lilliput.

Ali, vivem seres de apenas 15 centímetros que consideram Gulliver uma espécie de gigante. As viagens do protagonista foram divididas em quatro partes nas quais ele passa por grandes experiências que o fazem refletir sobre si mesmo e sobre o local onde vivia.

Uma premissa tão complexa acaba por respingar sem dó em uma visão amarga do ser humano. O insensível apego ao poder e como as instituições são capazes de mediar esta realidade. Com referências diretas à religiosidade de Inglaterra e França, a história é escrita de modo satírico e irônico tornando-a ainda mais atual para os leitores dos dias de hoje.

Mapa do tesouro

Já em "A Ilha do Tesouro" (1883), Stevenson lida com nossas memórias infantis para estabelecer uma série de longas aventuras. Na obra, a pacata rotina de Jim Hawkins é modificada com a chegada do marujo Billy Bones na pequena estalagem de seu pai.

Após o visitante lhe mostrar o mapa de um tesouro, tudo muda na vida do jovem. Mas a dupla não é a única atrás do tesouro. O terrível pirata Long John Silver também procura a fortuna e está disposto a tudo para consegui-la.

Stevenson comunica-se tanto com o leitor jovem quanto com o adulto. O linguajar náutico tornou o material intrigante. O que deveria ter sido escrito originalmente para o sobrinho segue conquistando adeptos de vários leitores ao redor do planeta.