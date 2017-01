Herói de guerra desarmado

00:00 · 28.01.2017 por Diego Benevides - Crítico de cinema

A indústria norte-americana segue alguns padrões tanto no que diz respeito aos filmes destacados nessa temporada pré-Oscar quanto nas relações subjetivas que fazem certos filmes despontarem como favoritos.

LEIA MAIS

.Contraplano por Diego Benevides: Temporada de ouro

.Uma celebridade cheia de manias

O retorno de Mel Gibson ao cargo de diretor em "Até o Último Homem" já é um evento extra para conquistar a Academia, que gosta de enaltecer carreiras renascidas, o que se torna especial sendo Gibson, cuja trajetória é polêmica.

Gibson é talentoso e mostrou, em suas poucas inserções como diretor, que sabe lidar com o peso das narrativas que propõe. "Até o Último Homem" é um típico drama histórico e a ambientação das cenas de guerra são muito bem orquestradas pelo cineasta.

Acontece que elas duram menos da metade dos 140 minutos de projeção. O resto da película é uma introdução melodramática que revela um pouco mais da história de vida do protagonista Desmond Doss, vivido por Andrew Garfield.

Antes da guerra, o longa-metragem não foge da narrativa açucarada da jornada do herói que, logo menos, vai ser lembrado por todos por sua coragem em campo. Assim, o roteiro começa cambaleando no mais do mesmo, com uma trilha sonora que insiste em não dar espaço para a história crescer sozinha.

A trama ganha corpo quando a guerra contra os japoneses começa e Desmond se recusa a pegar em armas. A intenção dele ao se alistar era atuar como médico militar, cuidando dos combatentes feridos. Seus colegas de campo questionam a covardia do jovem e sua religiosidade na tentativa de fazer com que ele desista de ir a campo desarmado. Não dá certo e ele prova que sua presença no combate foi mais valiosa do que todos esperavam.

Heroísmo

Baseado em uma história real, reforçada desnecessariamente por Gibson com trechos documentais no fim do filme, "Até o Último Homem" é um combo perfeito para premiações como o Oscar. Estão lá questões que nunca saem de moda, como o herói subestimado, a crença em Deus e o patriotismo unilateral que afaga o ego dos americanos.

A obra não tem interesse algum em fazer uma contextualização política mais profunda, pois basta que o protagonista prove ser um grande homem para dar aquela velha sensação de comodismo visual. Assim, "Até o Último Homem" desliza por glorificar demais o militarismo americano, quase como uma lição de casa para os nossos jovens: lutar pela pátria amada até o fim.

A história de Desmond é curiosa. Um jovem sonhador franzino e pacificador vai lutar pelo país e resgata sozinho 75 soldados feridos. O problema é que o filme opta pelas soluções fáceis para ambientar a narrativa. Desmond consegue desviar de todas as balas e bombas, enquanto seus companheiros, bem mais preparados, são vítimas rápidas. Pode ser sorte, mas cinematograficamente esse elemento do personagem indestrutível prejudica sua humanidade.

Interpretação

O ator Andrew Garfield abraça o personagem que provavelmente mais exigiu preparação física, sem deixar de lado a empatia e a doçura que Desmond precisa. Ele sussurra os diálogos enquanto o resto do mundo se acaba em grito e violência, balanceando o poder de fogo da trama.

Em guerra, Garfield se sai bem melhor com o que o roteiro oferece, carregando sozinho o segmento final. Ele também empresta um pouco de carisma para os alívios cômicos, bem-vindos para quebrar o que poderia ser uma história burocrática demais.

Destaque também para o ótimo Sargento Howell, interpretado pelo comediante Vince Vaughn. Ao lidar com os soldados, o personagem impõe respeito e firmeza, ao mesmo tempo que mostra seu lado cômico sem esboçar um sorriso ou ser bobalhão.

"Até o Último Homem" é um filme irregular que se perde na ultrapassada concepção mercadológica do herói de carne e osso. Ainda assim, tecnicamente mostra que Gibson tem boas ideias para cenas de ação, apoiado por uma competente equipe técnica de montagem, som e fotografia que dão a sensação de que esta é uma grande obra, quando na verdade é só mais uma.