Fusões latinas

00:00 · 23.02.2018

Ricardo Bacelar, em Miami, durante as gravações de "Sebastiana": álbum é o resultado de uma pesquisa sobre os ritmos latino americanos

Chama-se "Sebastiana", o disco que Ricardo Bacelar lança, nesta sexta-feira. Terceiro solo do pianista, compositor e arranjador cearense, o álbum já está disponível nas plataformas digitais e em edições físicas (CD e vinil).

Assim como fez em seus dois álbuns anteriores ("In natura", de 2001, e "Concerto para Moviola", de 2015), Ricardo Bacelar pensou "Sebastiana" como uma obra independente e dotada de identidade. O título veio de um clássico popular de Jackson do Pandeiro. E a versão de Bacelar para ela dá uma boa mostra do espírito do álbum. Sua "Sebastiana" é jazzística, mas sem conservadorismo, e carregado de latinidade.

Conceito

A opção por um álbum com identidade forte, próximo ao de obras conceituais, fica mais evidente se "Sebastiana" for comparado ao trabalho que o antecedeu. "Concerto para moviola" é um registro ao vivo (em CD e DVD), que captura a energia do palco e da interação com o público. O que enlaçou aquele repertório foi a estética do Jazz Fusion, vertente jazzística que é uma referência e uma preferência confessa de Bacelar. O ouvinte é convidado a empreender uma viagem pelo Jazz Fusion.

"São trabalhos diferentes, mas acho que o que aquele tem em comum com o 'Sebastiana', é essa ideia de fusão", compara Ricardo Bacelar. Em seu novo trabalho, o músico percorre os territórios da canção brasileira e de tradições musicais da América Hispânica. Ora, são os ritmos daqui que ganham tons de lá; ora o contrário.

O trabalho foi todo gravado em estúdio, nos EUA, e aposta na precisão dos registros, na qualidade da execução dos arranjos e da produção. Das 15 músicas, cinco são inéditas. Ivan Lins, Milton Nascimento, Lô Borges e Gilberto Gil são alguns dos compositores gravados. Nenhuma das músicas consagradas, contudo, refletem interpretações burocráticas. Bacelar mexe nelas, recriando-as a partir da levada de gêneros como a Timba, de Cuba; adicionando instrumentos pouco usuais no Brasil, como o bandônion e o charango.

Assim como "Concerto para moviola", "Sebastiana" tem sua parcela audiovisual, não na forma de um DVD, mas de quatro videoclipes, já disponíveis no YouTube. Um deles, em formato animado ("Nothing Will Be As it Was", releitura em inglês de "Nada Será Como Antes", de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos).

Gravações

Para chegar ao resultado pretendido, Bacelar optou por gravar o disco fora do País. "Miami é a capital mundial da música latina. Lá, você tem muitos músicos com o perfil que eu procurava, de elevado nível técnico. Gente que saiu de seus lugares para viver de música nos EUA", explica. Participaram das gravações, músicos do Brasil, da Argentina, da Colômbia, de Cuba, Venezuela, Peru e dos EUA.

Em julho do ano passado, ele entrou em estúdio acompanhado do produtor Cesar Lemos (com discos premiados lá fora). Os trabalhos duraram um mês e envolveu três estúdios, até a masterização final.

A maior parte das sessões aconteceram no Rebel 11 Studios, um estúdio moderno procurado por nomes como Marc Anthony e Nicki Minaj. Bacelar gravou os pianos no lendário Hit Factory/Criteria Studios, eleito pela Billboard como um dos 10 melhores do mundo. "Eles têm um Yamaha, um 'gran piano', como se chama, um piano de concerto", explica Bacelar, que queria o som do instrumento no álbum.

Ricardo Bacelar explica que, para "Sebastiana", foi fundamental a etapa de laboratório. Reunidos em Fortaleza, ele e o produtor se dedicaram à pesquisa e experimentações. "O termômetro é o meu ouvido. Tem hora que a ideia é boa, mas não funciona. Às vezes, até a intenção com que a música foi tocada determina isso. É muito completo e, para mim, só experimentando para saber. O disco é soma dos acertos que a gente acha que conseguiu fazer", conta o artista.

No laboratório, Bacelar e Lemos cruzaram referências e gêneros, vindo desde os andes até o sertão brasileiro. "A música da América Latina é muito negra, tem raízes em comum na África", detalha, apontando para a força rítmica da música nesta parte do mundo. E ressaltar isso, a irmandade de musicalidades e a riqueza de sons latino americanos, é um dos objetivos do trabalho.

"Fiz esse trabalho pensando no mercado internacional. A música brasileira, lá fora, tem sido muito ouvida a partir dessa ideia do popular, comercial. Acho que há uma carência de um outro tipo de música, que tem a nossa identidade", afirma. Bacelar gravou "Sebastiana" quando celebrou 50 anos e o disco foi um marco proposital. Advogado e Conselheiro Federal da OAB, ele não fará turnês, mas pretende investir em alguns shows, no Brasil e fora dele. Um convite já veio de Portugal. Mas o músico trabalha nessas ideias sem pressa. "Quero gravar mais discos. Deixar uma obra, uma contribuição. Hoje, o estúdio me dá mais prazer do que os palcos".