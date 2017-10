Fundação Edson Queiroz na CasaCor

00:00 · 14.10.2017

A CasaCor Ceará 2017 já está acontecendo e a Fundação Edson Queiroz promove apresentações gratuitas de seus grupos artísticos durante o evento, que teve início no dia 5 de outubro e segue até 15 de novembro. A programação na Praça Chanceler Airton Queiroz é gratuita para o público que está participando da mostra de arquitetura, decoração e paisagismo.

A programação na Praça Airton Queiroz acontece sempre aos sábados, a partir das 18h30. Os grupos Orquestra Sanfônica, Coral da Unifor, Camerata e Big Band são algumas das atrações. A Camerata da Unifor, formada por violinos, violas, cello, baixo, piano e flauta, apresentou-se no primeiro final de semana da CasaCor, no último dia 7.

Hoje (14), é a vez do grupo Big Band Unifor. Criada em 2013, com repertório jazzista, a banda - que já se apresentou no Festival de Jazz & Blues de Guaramiranga - possui em sua formação instrumentos típicos das big bands americanas, como saxofones, trompetes, trombones, piano, guitarra, baixo acústico e bateria. O grupo também encerra a programação cultural da Fundação Edson Queiroz, no dia 12 novembro.

O Coral da Universidade de Fortaleza, por sua vez, apresenta-se no nos dias 21 de outubro e 11 de novembro. Com mais de 30 anos de existência, cantará para o público presente na CasaCor Ceará - que em 2017 chega à 19ª edição. O coral conta com alunos, ex-alunos e funcionários da Unifor e é coordenado pelo professor Luis Carlos Prata. Com repertório eclético, misturando gêneros da música brasileira - como o samba, bossa-nova, sertanejo, brega e folclórico - o projeto garante a diversidade e engajamento do público por onde passa.

Vivência

Gêneros destacados da música cearense - como forró, xote e baião - também têm espaço na Praça Chanceler Airton Queiroz. A tradição fica a cargo da Orquestra Sanfônica Infantil. Com repertório típico do Nordeste, o grupo é composto atualmente por 30 crianças de 8 a 12 anos, alunos da Escola de Aplicação Yolanda Queiroz. "As aulas acontecem duas vezes por semana, com duração de uma hora e meia. O conteúdo é teórico, prático e de formação de repertório", explica Pedro Feitosa, um dos professores regentes da Sanfônica.

Além de Pedro, Silézia Franklin também exerce a função de regência. Mantida pela Fundação Edson Queiroz, a orquestra apresenta-se dia 28 de outubro. Entre sanfonas, triângulos e a zabumba, as homenagens aos nordestinos Luiz Gonzaga, o eterno rei do baião, Dominguinhos e Vital Farias são certas no repertório.

As crianças escolhidas para participar da orquestra passam por uma seleção, sendo o "contato com os instrumentos musicais o primeiro passo, para ver a aptidão. Depois selecionamos", explica Pedro. A participação dos pequenos em grandes eventos acaba servindo de estímulo.

"Elas ficam empolgadas com cada convite recebido, e isso faz com que queiram estudar cada vez mais e com que outras crianças se interessem também por essa vivência", finaliza o professor.

Espaço Cultural

A Praça Chanceler Airton Queiroz, espaço interno de convivência da Fundação Edson Queiroz, foi projetado pelas alunas, Rebeca Alencar, Larissa Recamonte, Amanda Lima, Elizabeth Santiago e Angelica Castro, do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Fortaleza.

Sob orientação da professora de Arquitetura da Unifor, Maria Christina Bessa, a obra foi executada em parceira com a CMM Engenharia.

O espaço homenageia um homem à frente de seu tempo e, portanto, sugere uma visão de futuro. Estruturas setorizam espaços e instigam a curiosidade dos visitantes. As referências são inspiradas na paisagem da Unifor, ao qual o chanceler sempre esteve ligado. No campus, há presença destacada de área verde e diferentes espécies de plantas.

Em 2017, a CasaCor Ceará é realizada no bairro do Cocó, em um espaço de mais de 7 mil metros quadrados. O evento traz como foco a modernidade e a inovação, sob o mote local "Descubra o Ceará", trabalhado por profissionais renomados dos segmentos da arquitetura, paisagismo e design de interiores.

Criada em 1999 por Neuma Figueiredo, a mostra é reconhecida como a maior e melhor exibição de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas. Na edição de 2017, estiveram envolvidos na elaboração dos projetos 50 profissionais, divididos em 36 espaços.

Mais informações:

Programação na Praça Airton Queiroz, da Casa Cor Ceará (Rua Zuca Acioli, 505, Cocó). Sempre aos sábados, a partir das 18h30.

Ingressos da CasaCor: R$ 44 (inteira); Passaporte: R$ 100 (valor único para todos os dias do evento)