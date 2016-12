Fronteiras do cinema

00:00 · 31.12.2016 por Diego Benevides - Crítico de cinema

Entre os principais destaques dos filmes brasileiros que estrearam em circuito em 2016 estão "Ela Volta na Quinta", "Mate-me Por Favor", "Boi Neon", "Aquarius", "Sinfonia da Necrópole" e "O Silêncio do Céu"

Já está ultrapassado falar que o cinema brasileiro contemporâneo se restringe às comédias de circuito comercial, que lotam as salas de cinema para o consumo rápido e bilheterias estrondosas. Essa é apenas uma parcela do que movimenta o mercado, nem sempre a arte cinematográfica em si. É investigando os circuitos paralelos e os festivais de cinema que se encontra o que compõe a identidade do cinema nacional de hoje e suas formas de contar histórias e experimentar narrativas.

Os filmes estão atentos aos desdobramentos da realidade, tanto em termos técnicos quanto ideológicos. Também encontram nas coproduções com outros países a oportunidade de trazer novos traços para nossa linguagem e, o que é mais importante, circular mundo afora carregando nossa marca.

Esse ano, o cinema brasileiro foi encabeçado por "Aquarius", do pernambucano Kleber Mendonça Filho. Desde sua seleção para o Festival de Cannes e as manifestações políticas que assumiu, o filme estrelado por Sonia Braga alcançou uma projeção não apenas pelas polêmicas que enfrentou, mas principalmente por representar o que há de mais maduro na produção.

Essa visibilidade não foi só no Brasil, mas também fora. "Aquarius" entrou nas listas das principais publicações internacionais como um dos melhores filmes do ano, a exemplo da Sight & Sound e do Cahiers du Cinéma. A obra discute a sociedade brasileira dentro de um contexto político atual e necessário. É quase impossível dissociar arte de política, e o cineasta Kleber Mendonça Filho sabe disso a ponto de conceber uma das histórias mais impactantes e densas dos últimos anos.

"Aquarius" discute a preservação da memória, o conflito entre o velho e novo e, mais ainda, coloca a mulher como protagonista, entre o bem e o mal. É um cinema que resiste ao tempo e traz novas fronteiras, estreitando diálogos com a realidade e, dessa forma, impactando na própria arte e na vida.

Outro que conquistou os festivais internacionais foi "Boi Neon", do também pernambucano Gabriel Mascaro, que faz uma excelente desconstrução de padrões dentro de um espaço inicialmente conservador, o interior nordestino.

Um filme seguro, mas que assume proporções estéticas mais ambiciosas, como já acontecia com "Ventos de Agosto" (2014). Mendonça Filho e Mascaro são bons representantes não apenas de um cinema pernambucano que ainda efervesce, mas de uma inquietação em contar histórias que fujam dos padrões e que sejam efetivas.

Gêneros

Uma boa surpresa do ano foi "O Silêncio do Céu", de Marco Dutra. Dono de uma carreira invejável, que inclui "Trabalhar Cansa" (2011) e uma série de curtas-metragens, como "O Lençol Branco" (2004) e "Um Ramo" (2007), Dutra elabora uma crônica social sobre o medo e a opressão vividos pelas mulheres, misturando drama com doses de suspense. Carolina Dieckmann mergulha profundamente em um personagem que sofre, em silêncio, as consequências de um violento estupro.

"Sinfonia da Necrópole", dirigido por Juliana Rojas, que foi parceira de direção de Dutra em "Trabalhar Cansa" (2011) e em tantos outros projetos, também é outra talentosa cineasta que se interessa pelo filme de gênero.

Aqui, ela alcança uma proeza de misturar drama, comédia, romance, suspense e musical dentro de um contexto político. Uma peça rara na cinematografia brasileira recente, "Sinfonia da Necrópole" acompanha um aprendiz de coveiro e uma agente funerária que iniciam levantamento sobre túmulos abandonados.

Com humor negro, a obra discute o crescimento urbano desenfreado, a partir da perspectiva mórbida de que todos um dia vão morrer - resta saber se ainda existe chão para enterrar.

Também na linha do thriller andaram os excelentes "Mate-me Por Favor", de Anita Rocha da Silveira, e "Para Minha Amada Morta", de Aly Muritiba. O primeiro respira a juventude do cinema nacional, com ares de trama indie que discute a insegurança do mundo e a representação dos jovens na sociedade. Também é uma obra basicamente feminina, dirigida por uma mulher e com um elenco principal potente que provoca empatia e repulsa ao mesmo tempo.

Já "Para Minha Amada Morta" mostra a obsessão de um marido que descobre a traição da esposa depois que ela morre. Seguindo mais ou menos a linha de "O Lobo Atrás da Porta" (2013), outra pérola da nossa cinematografia, Aly Muritiba assume a responsabilidade de uma narrativa de impacto, um tanto quanto americana, é verdade, mas que direciona a produção brasileira a novos níveis de dramaturgia.

Familiar

As tramas familiares continuaram em alta, principalmente depois do estouro de "Que Horas Ela Volta?" (2015), de Anna Muylaert. Esse ano, Muylaert lançou "Mãe Só Há Uma", que não entrou nos 10 destaques do ano para dar lugar a "Campo Grande", de Sandra Kogut; "Ela Volta na Quinta", de André Novais Oliveira, e "Ponto Zero", de José Pedro Goulart.

A reforma urbana e a divisão de classes torna "Campo Grande" uma experiência sensível e, também, dolorosa. Na trama, duas crianças são abandonadas na casa de uma mulher. Enquanto elas tentam encontrar a mãe, laços são criados. Estão lá não apenas questões relativas ao afeto, mas também à responsabilidade, paciência e disponibilidade de ajudar o outro.

Saindo da infância e indo para a adolescência, outra fase difícil de administrar, o gaúcho José Pedro Goulart faz de "Ponto Zero" um filme denso, de impacto tanto visual quanto narrativo. O protagonista enfrenta bullying e o descaso dentro de casa, e suas referências ainda em construção fazem com que ele entre em crise para tentar entender o que acontece ao seu redor.

O mineiro André Novais Oliveira é um ótimo contador de histórias, a ver desde os seus curtas-metragens, com destaques para o premiado "Quintal" (2015). Em "Ela Volta na Quinta", o cineasta usa novamente seus pais verdadeiros para brincar com o jogo cênico entre ficção e documentário, com uma graciosidade natural do cinema independente que transforma esta em uma aventura obrigatória no ano.

Por último, mas não menos importante e que também pode se encaixar em uma categoria familiar, "Cinema Novo" foi o trabalho mais recente de Eryk Rocha, que investiga o movimento-título do filme - do qual seu pai, Glauber Rocha, foi um dos principais nomes. Com um incrível acervo de imagens raras, o filme realiza excelente trabalho de montagem e de pesquisa, sem perder o diálogo com o que se fez ontem e se faz hoje no cinema brasileiro, a herança passada e o que pode surgir em breve.

Tanto "Campo Grande" quanto "Ponto Zero" não tiveram distribuição em Fortaleza, o que é comum para filmes com um direcionamento mais artístico e menos comercial. Segundo o Filme B, cerca de 120 obras nacionais entraram em circuito local, ou seja, vários filmes ainda têm acesso limitado.

Trabalhos como "A Vizinhança do Tigre", de Affonso Uchoa; "Nise - O coração da Loucura", de Roberto Berliner; e "Brasil S/A", de Marcelo Pedroso ficaram fora da lista por falta de espaço, mas merecem menções honrosas. Já Claudio Assis não impressionou muito com "Big Jato" e, infelizmente, não foi possível assistir ao novo filme de Domingos Oliveira, "BR 716".

Lacunas sempre existirão quando fazemos listas de melhores filmes, já que somos dependentes de um esquema de distribuição que nem sempre contempla todas as regiões do País, em detrimento de uma comercialização desenfreada das comédias enlatadas.

Cearenses

O maior destaque entre os longas-metragens cearenses foi "O Shaolin do Sertão", de Halder Gomes. Sucesso de bilheteria, a obra tenta dar uma roupagem mais artística visualmente para o texto cômico, ainda que talvez no fundo não seja tão engraçado assim.

Fica o alívio que, em 2017, obras cearenses como "Clarisse ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois", de Petrus Cariry; "O Último Trago", de Luiz Pretti, Pedro Diógenes e Ricardo Pretti; e "O Estranho Caso de Ezequiel", de Guto Parente, podem estrear em circuito, mostrando um pouco da experimentação que os bons cineastas locais têm feito.

Entre os curtas-metragens daqui, os destaques ficam com "Abissal", documentário de Arthur Leite; a coprodução carioca/cearense "Antes da Encanteria", viagem alucinante dirigida por um inquieto coletivo formado por Elena Meirelles, Gabriela Pessoa, Jorge Polo, Lívia de Paiva e Paulo Victor Soares; e "Janaína Overdrive", ficção científica cyberpunk de Mozart Freire, que revelam um cinema jovem sem medo de arriscar e pensar novas formas de se realizar a sétima arte no Ceará.

Principais destaques do cinema brasileiro em 2016

1. "Aquarius" (Brasil/França), de Kleber Mendonça Filho

2. "O Silêncio do Céu" (Brasil/Chile), de Marco Dutra

3. "Boi Neon" (Brasil/Uruguai/Holanda), de Gabriel Mascaro

4. "Mate-me Por Favor" (Brasil), de Anita Rocha da Silveira

5. "Para Minha Amada Morta" (Brasil), de Aly Muritiba

6. "Sinfonia da Necrópole" (Brasil), de Juliana Rojas

7. "Cinema Novo" (Brasil), de Eryk Rocha

8. "Campo Grande" (Brasil/França), de Sandra Kogut

9. "Ela Volta na Quinta" (Brasil), de André Novais Oliveira

10. "Ponto Zero" (Brasil), de José Pedro Goulart