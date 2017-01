Frejat vem a Fortaleza

00:00 · 10.01.2017

A Opus Promoções e a RFRB Produções confirmaram apresentação do cantor Frejat em Fortaleza, no dia 16 de junho, no Teatro RioMar. O show é em novo formato do normalmente realizado pelo artista: no lugar da guitarra e da energia roqueira dele e da banda que o acompanha há anos, Frejat sobe ao palco apenas com voz e violão.

A turnê nacional acontece durante todo o mês de junho, começando pelo Rio de Janeiro, no dia 8 (Teatro Bradesco Rio). De lá segue para Novo Hamburgo, dia 10 (Teatro Feevale), e Porto Alegre, dia 11 (Teatro do Bourbon Country). Após Fortaleza, passa ainda por Natal, no dia 17 (Teatro Riachuelo), e encerra em Recife, no dia 18 (Teatro RioMar Recife).

Os ingressos já estão à venda pelo serviço Ingresso Rápido (85-4003.1212 ou em ingressorapido.Com.Br) ,ou na própria bilheteria do Teatro RioMar.

No repertório, um passeio pelos sucessos de sua trajetória artística e também por músicas de artistas que Frejat sempre gostou de ouvir. "A ideia é fazer um show intimista tocando minhas músicas. Algumas delas sucessos e outras que não toco há muitos anos", revela.

Entre as músicas estão canções fruto de parcerias com grandes compositores como Mauro Santa Cecilia, Mauricio Barros e Cazuza: "Segredos", "Amor Pra Recomeçar", "Homem Não Chora", "Todo Amor" e "Por Você". Também integram o repertório canções de nomes consagrados da música popular brasileira, como Chico Buarque e Francis Hime com "Trocando em Miúdos" e Raul Seixas e Marcelo Nova com "Carpinteiro do Universo".