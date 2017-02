Foras da lei em faroeste texano

00:00 · 04.02.2017 por Diego Benevides - Crítico de cinema

Ben Foster e Chris Pine interpretam dois irmãos que, após falência, começam a fazer pequenos assaltos a bancos e viram alvos da polícia civil americana

A complexidade dos protagonistas de "A Qualquer Custo", dirigido pelo inglês David Mackenzie, é a principal marca do roteiro escrito por Taylor Sheridan, responsável pelo elogiado "Sicario: Terra de Ninguém" (2015).

Fazendo uma abordagem mais visceral do thriller policial no West Texas, o longa-metragem explora as circunstâncias que levam dois irmãos a cometerem pequenos roubos a bancos. Sem escancarar seus motivos com didatismo, o roteiro traz, em doses homeopáticas, as motivações dos dois.

Muito além de tentar fugir da polícia, os anti-heróis tentam fugir de seus problemas pessoais, que desmoronaram após o rigoroso controle imobiliário. A busca pela solução mais fácil pode gerar consequências irreversíveis, principalmente na relação entre eles.

A decadência econômica da região e o lado emocional abalado para lidar com situações inesperadas se unem em uma trama que não poupa nas cenas de ação e referencia os grandes clássicos dos filmes de faroeste, em uma produção de alto bom gosto que atualiza as propostas narrativas do gênero e inclui questões políticas pertinentes não somente aos personagens, mas todos ao seu redor.

Elenco

Ben Foster interpreta Tanner, o irmão desajustado que topa entrar para o mundo do crime proposto por Toby, interpretado por Chris Pine.

O primeiro é mais destemido e determinado, enquanto o segundo precisa se desamarrar das convenções civis para fazer com que o plano deles seja eficiente.

Atrás dos anti-heróis está Marcus Hamilton, papel de Jeff Bridges, um detetive prestes a se aposentar que vê nesse caso sua última chance de fazer um bem para o Estado e, talvez, para si mesmo.

Os três atores alcançam ótimas interpretações ao fazer bom uso do script carregado de diálogos opressores e conflitos corporais que remetem aos problemas mais profundos da sociedade americana.

Sem esconder as naturais referências aos reis do gênero, John Ford e Sergio Leone, "A Qualquer Custo" se sobrepõe também por questionar a moralidade e a resistência social, dentro de um cenário onde o erro parece ser a única alternativa para sobreviver dentro de um sistema que não perdoa os mais fracos.

Visual

Mackenzie dirige uma obra visualmente eficiente que faz bom proveito dos cenários aparentemente remotos, de onde surgem as sequências de ação.

O diretor explora as nuances dramáticas, de aventura e de western, resultando em uma obra superior ao que se tem tentado fazer nos últimos anos, como o próprio "Os Oito Odiados" (2015), dirigido por Quentin Tarantino, e até mesmo o premiado "Onde Os Francos Não Tem Vez" (2007), de Ethan e Joel Coen.

Ao realizar o enfrentamento das questões éticas, seja dos anti-heróis, seja do detetive, o roteiro coloca todos ao redor em um mesmo conflito moral, encurralados socialmente sem perspectiva de final feliz.

A trama fluida, beneficiada pelas excelentes montagem e trilha sonora característica, faz deste um filme obrigatório dessa temporada de premiações de Hollywood. É uma obra que flerta com o passado sem esquecer de propor novas abordagens para o cinema contemporâneo.