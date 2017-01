Findo o romance

00:00 · 21.01.2017

O músico e compositor cearense Daniel Groove (42), a exemplo de Zé Manoel, contabiliza dois álbuns solos na bagagem. "Giramundo" (2013) e "Romance pra Depois" (2015) sedimentaram seu caminho no circuito independente, de modo que, hoje, ora ele ocupa os palcos de grandes festivais, ora os espaços habituais para a música autoral no País, como bares, pequenas casas alternativas e centros culturais. Um público seleto, de todas as idades, acompanha e canta, nos shows, seu repertório baseado na entrega sentimental e na canção popular.

Confirmado na programação do próximo Lollapalooza no Brasil, megafestival que este ano acontece em março, em São Paulo (SP), Daniel Groove finaliza o ciclo do álbum "Romance pra Depois" neste domingo (22), às 20h, se apresentando no anfiteatro do Centro Dragão do Mar. O acesso é gratuito.

Indagado sobre a repercussão de Zé Manoel e o lugar da canção no cenário atual, Groove elogia o pernambucano e atesta que "está raro o interesse do grande público, nesse momento, em compositores que trabalham assim, porque as coisas são cíclicas. Daí quando aparece um cara como o Zé Manoel, que não dá para ignorar a qualidade, chama atenção", observa o cearense.

Porém, o compositor pondera que uma série de seus pares, hoje, no Ceará e no Brasil, desenvolvem o cancioneiro. "Daqui, eu citaria alguns compositores nessa linha. Daniel Medina é um: super sofisticado, inteligente, pop. A gente já teve banda como a Breculê que, sofisticado como eles, eu não vi em nenhum lugar do Brasil. Com poesia, praia, com o verão no som dos caras", analisa Groove.

Quatro anos depois de se lançar em carreira solo, ele diz que ainda fica chocado com as respostas do público às suas canções. "E não é só em Fortaleza, onde a gente chega tem uma galera que sabe cantar as músicas. Em Porto Velho (RO), Rio Branco (AC)", exemplifica. Groove conta que é comum ouvir o discurso saudosista de que, antes, tudo era melhor, inclusive o cenário da música local e no País.

"Mas nunca parou de ter nada. O momento que Fortaleza vive hoje, na cultura, não acontece porque se tem uma geração melhor que a outra que já existiu. Isso é pobreza de pensamento. Sempre teve coisa boa na cidade. Só que nem sempre houve curiosidade do público para assistir, e iniciativa do governo para apoiar", situa o compositor cearense.

Daniel Groove recorda de sua mudança para São Paulo (SP), há 10 anos, para situar como passou a receber influência de seus contemporâneos, desde o momento que foi se aliviando da sensação de "semi-exílio", provocada pela distância de Fortaleza. Com Diogo Soares (Los Porongas/AC) e Saulo Duarte (PA), por exemplo, ele compôs bastante, ao mesmo tempo que ficaram amigos - todos envolvidos com a separação de casa.

Parceiros

Dentre as parcerias do álbum "Romance pra Depois", ele cita como referências da canção brasileira hoje o trabalho do capixaba Juliano Gauche (autor do excelente "Nas estâncias de Dzyan", 2016) e do paulista Rafael Castro.

"Sou muito apaixonado pelo trabalho do Juliano. E ainda tem o Bruno Souto (ex-Volver/PE). Outro que é meio titã, muito criativo, meio vanguarda paulistana, é o Danislau (da banda Porcas Borboletas/MG). E não tem nada no som deles que eu almeje fazer pra mim, mas gosto muito do show", menciona Groove.

Inspiração

Com experiência no rock (o "Groove" do nome artístico vem da banda Groove, que esteve na ativa, em Fortaleza, na década de 1990), Daniel reflete que, nos últimos anos, sua busca pela canção pouco passa pela sofisticação. Ele observa que a inspiração remete ao cancioneiro popular, a exemplo da obra da parceria entre Humberto Teixeira (CE) e Luiz Gonzaga (PE). "Que traz uma melodia muito simples e a letra consegue passar uma paisagem bonita, sem buscar uma metáfora super acadêmica ou inteligente pra falar daquilo", define.

A partir da escuta de seu repertório, várias pessoas têm escrito para Daniel Groove, dividindo histórias de vida e o relato de alegrias e dores. Questionado sobre quem, na música brasileira, provocaria esse mesmo efeito nele, Groove observa que isso depende do momento, mas destaca Caetano Veloso.

"O Caetano é o artista mais importante da minha vida. E tem quem ame o Caetano, e quem odeie. E tem de ser assim mesmo (risos). Na minha chegada em São Paulo, ouvi muito o (álbum) 'Transa'. O primeiro disco da Angela Rô Rô foi um disco que furei de ouvir. Hyldon também, que foi uma pedra filosofal para o 'Giramundo'. E esse da Angela foi assim, para o 'Romance...'", revela o compositor cearense. (FG)

Show do músico e compositor Daniel Groove (CE). Neste domingo (22), às 20h, no anfiteatro do Centro Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Acesso gratuito. Contato: (85) 3488.8600