Filme 'Vingadores' bate recorde

00:00 · 30.04.2018

"Vingadores: Guerra Infinita" faturou US$ 250 milhões no fim de semana de estreia na América do Norte

Los Angeles. "Vingadores: Guerra Infinita" arrecadou US$ 250 milhões no fim de semana de estreia, a maior bilheteria de abertura da história na América do Norte, de acordo com as estimativas da indústria.

O filme, que tem de 20 super-heróis em uma luta para salvar o universo, bateu o recorde de "O Despertar da Força", o sétimo episódio da saga "Star Wars", que arrecadou US$ 248 milhões no fim de semana de estreia em 2015. "Guerra Infinita" é o 19º filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), combinando nove franquias e um elenco de astros de Hollywood.

Homem de Ferro, Dr. Estranho, Capitão América, Viúva Negra, Thor, Pantera Negra, Hulk, Homem-Aranha, os Guardiões da Galáxia, entre outros, se unem para evitar que o vilão Thanos destrua metade do universo.

"Vingadores: Guerra Infinita" estreou nos EUA e no Brasil, 10 anos depois do primeiro filme da franquia mais lucrativa do cinema: "Homem de Ferro". E Robert Downey Jr. Retorna ao traje do Homem de Ferro para combater, ao lado de seus colegas, o impiedoso Thanos (Josh Brolin), que pretende destruir metade do universo com a alegação de que assim formará um equilíbrio. E, claro, não poderia ficar de fora o Pantera Negra, personagem que revolucionou o gênero com o filme sobre um super-herói negro que bateu recordes de bilheteria nos EUA e Canadá, ao superar "Titanic".