Filme reúne ex-presas políticas da ditadura

00:00 · 19.09.2018

Cena do documentário "Torre das Donzelas", da diretora Susanna Lira: filme promove reencontro de presas políticas, 45 anos depois. Reconstituindo o lugar em que foram encarceradas, a produção faz reviver memória dos tempos da Ditadura Militar

Provavelmente o filme mais aplaudido até agora no Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, o documentário "Torre das Donzelas" fez história no Cine Brasília ao convidar ao palco, antes da sessão, algumas das dezenas de ex-presas políticas do Presídio de Tiradentes, em São Paulo, lugar de tortura e opressão durante a ditadura militar.

A diretora Susanna Lira traz diversos elementos narrativos para recontar essas histórias. Os depoimentos de mais de 20 mulheres torturadas na década de 1970 compõem o arco principal. A diretora tem consciência de que olhar para o passado também fala bastante sobre os desafios políticos, éticos e morais que o Brasil enfrenta hoje.

Inicialmente, Susanna pede que elas desenhem como eram as celas do presídio. Surpresa: cada uma lembra de forma diferente. Assim, tem início o segundo dispositivo do documentário. A produção reconstrói o presídio, em um estúdio, convidando essas mulheres a entrarem novamente na prisão. A experiência psicodramática faz com que elas reajam e relembrem do que viveram enquanto estavam presas. Para isso, Susanna reconhece as referências claras desse dispositivo com o que foi feito em maior ou menor proporção em filmes como "Dogville" (2003), "César Deve Morrer" (2012) e "A Imagem que Falta" (2013).

Como experiência de reinvenção, o documentário extrai das personagens memórias até então silenciadas na vida de algumas delas. O poder da reunião dessas mulheres, que se reencontram 45 anos depois, reafirma a importância temática do filme.

Entre elas está a ex-presidente eleita Dilma Rousseff, que traz declarações impactantes sobre sua passagem pelo Presídio Tiradentes, também conhecido como Torre das Donzelas, que dá nome ao longa-metragem.

O discurso de Dilma, que na época das filmagens também enfrentava um golpe, impressiona por revelar como aquelas mulheres construíram um espaço de liberdade dentro da prisão. Foi um período de revolução e reflexão sociocultural sobre o que acontecia no mundo. Elas realizavam diversas ações internas, como grupos de discussões políticas e de estudos. Não era um ambiente de diversão, ainda que elas tentassem reduzir as dores umas das outras, mas foi um ambiente de construção intelectual. Embora a presença de Dilma seja a mais notável, todas as entrevistadas colaboram para reconstruir esse período vergonhoso para a história do País.

Isso já bastaria para fazer de "Torre das Donzelas" um documento histórico obrigatório para essa e outras gerações, mas a diretora escorrega ao inserir a encenação de atrizes profissionais dentro desse mesmo espaço. No começo, esses fragmentos ficcionais, acompanhados de uma trilha sonora afetada, não incomodam tanto, mas terminam se transformando em um recurso redundante em relação aos depoimentos.

Todos esses dispositivos parecem poluir um pouco as histórias coletadas, sem desmerecer, claro, a importância desse encontro promovido pelo longa. Ter uma pesquisa dessa dimensão escancarando nossas dores físicas e morais do passado exibida nas telas da Capital Federal é significativo em um ano eleitoral que anuncia possíveis catástrofes. Ao mesmo tempo, o documentário mostra que a resistência e a luta não se fazem sozinhas e que é preciso unir forças para vencer os inimigos. (DB)