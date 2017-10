Festival premia nove obras

00:00 · 10.10.2017

O vídeo “Faz que vai”, de Bárbara Wagner e Benjamin de Burca, recebeu um dos prêmios de aquisição Acervo Sesc de Arte ( Foto: VideoBrasil/Divulgação )

Após uma semana intensa com as atividades de abertura do 20º Festival Sesc_VideoBrasil, em São Paulo, o público pôde conhecer na noite de domingo (8) os trabalhos premiados desta edição. Na cerimônia, foram concedidos três prêmios de aquisição para obras em vídeo, um prêmio especial em dinheiro, além de cinco prêmios de residência artística.

Participaram do júri, entre curadores convidados e representantes dos programas de residência, Ika Sienkiewicz-Nowacka (Grécia/Polônia), Jennifer Lange (EUA), Katharina von Ruckteschell-Katte (Alemanha), Lisette Lagnado (Congo/Brasil), Mami Katsuya (Japão), Maria Catarina Duncan (Brasil), Marina Fokidis (Grécia), Pablo León de la Barra (México) e Salah M. Hassan (Sudão/EUA).

Das obras premiadas, oito dialogam com a linguagem vídeo, o que reforça a tradição do festival criado em 1983 com esse foco, e aberto a outras experimentações artísticas somente em 2013. Até mesmo a menção honrosa coube ao vídeo “Ciudad Maya”, de Andrés Padilla Domene (México/França).

Os prêmios de aquisição Acervo Sesc de Arte contemplaram três trabalhos, premiando os artistas com R$ 25mil cada: Bárbara Wagner & Benjamin de Burca (Brasil/ Alemanha), com a obra “Faz que vai” (2015, vídeo); Filipa César (Portugal/ Alemanha), com “Transmission from the Liberated Zones” (2015, vídeo); e Quy Minh Truong (Vietnã), com “Vuon Bau Xanh Tuoi” (2016, vídeo).

Entre esses, vale destacar o trabalho da pernambucana em parceria com o alemão. “Faz que vai” retrata quatro bailarinos em seus modos de articular uma forma de tradição popular em questões sócio-econômicas e de gênero. Como uma série de anotações sobre a relação entre corpo, câmera e movimento no registro de uma dança típica do Nordeste, o vídeo comenta o sentido do carnavalesco presente em diversas estratégias de preservação do Frevo como imagem, patrimônio e produto.

Outros R$ 25 mil foram concedidos pela fundação Ostrovsky Family Fund (EUA, Israel, Brasil) a Jaime Lauriano(Brasil), pelas obras “Morte Súbita” (2014, vídeo) e “O Brasil” (2014, vídeo). Jaime também está com um painel na exposição “Agora Somxs todxs negrxs?”, que pode ser conferida na Galeria VideoBrasil até 16 de dezembro de 2017.

Residências

Cinco artistas foram contemplados e realizarão intercâmbios de dois meses, entre 2018 e 2019, com passagem aérea, acomodação e “per diem” incluídos. Graziela Kunsch (Brasil) foi beneficiada com a residência no Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art (Polônia), pelas obras “Ensaio Ilú Obá de Min” (2015, video) e “Escolas” (2016, video). Engel Leonardo (República Dominicana) vai para o Kyoto Art Center (Japão), pelo reconhecimento da obra Pisos (2017, instalação). O projeto La Decanatura (Colômbia), dos artistas Elkin Calderón e Diego Piñeros, será beneficiado pelo Pro Helvetia (Suíça). No festival, eles estão com a obra Centro Espacial Satelital de Colombia (2015, vídeo).

Emo de Medeiros (França/ Benim) fará a Residência Vila Sul do Goethe-Institut (Brasil). Suas obras Kaleta/Kaleta (2013-2017, videoinstalação em três canais) e Vodunaut 9, Vodunaut #010, Vodunaut #011 (da série Vodunaut, 2016-2017, instalação) se destacaram no Festival. Por fim, Natasha Mendonca (Índia) seguirá para Wexner Center for the Arts (EUA), pelas obras Ajeeb Aashiq (2016, filme) e Trance (2016, vídeo).

O 20º Festival de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil fica em cartaz até 14 de janeiro de 2018, no Sesc Pompeia, em São Paulo, com exposição, programa de vídeos, aulas abertas, encontros e conversas com artistas e curadores. sob diferentes temas.