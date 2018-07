Festival NOIA 2018 abre inscrições até agosto

00:00 · 12.07.2018

A 17º edição do NOIA - Festival do Audiovisual Universitário está com inscrições abertas até 24 de agosto via regulamento e ficha de inscrição disponíveis no site oficial (festivalnoia.Com.Br). O evento acontece gratuitamente de 11 a 16 de outubro em Fortaleza (CE), não apenas com a tradicional mostra de curtas-metragens brasileiros, mas com mostras competitivas de fotografia e bandas universitárias cearenses.

Para participar da Mostra Brasileira de Cinema Universitário e da Mostra Ceará de Cinema Universitário, os filmes precisam ter duração máxima de 25 minutos, com data de realização entre janeiro de 2017 e agosto de 2018.

Podem se inscrever curtas de ficção, documentário, animação ou experimental produzidos por realizadores brasileiros regularmente matriculados em instituições de ensino acadêmicas ou técnicas das redes públicas ou privadas. Cada diretor pode submeter até dois filmes para a seleção.

Os curtas-metragens selecionados para a programação devem ser enviados preferencialmente no formato DCP (Digital Cinema Package) nos tamanhos de 2K e 4K - detalhes sobre esses tamanhos (que obedecem aos novos padrões da sala do Cinema do Dragão) estão disponíveis no regulamento. Os filmes também podem ser enviados em Full HD nas extensões .Mov .H264, .Mkv e .Mp4, os quais poderão ser convertidos em DCP. Os filmes concorrerão ao Troféu NOIA nas categorias de melhor curta (júri oficial, júri popular e júri da crítica), direção, roteiro, montagem, edição de som, trilha sonora, fotografia, direção de arte, figurino, maquiagem, atriz, ator e intérprete coadjuvante. A Mostra Ceará premiará o melhor filme de acordo com o voto popular.

O regulamento também traz detalhes das inscrições da Mostra Cearense de Fotografia Universitária da Mostra Cearense de Bandas Universitárias

Mais informações:

17º NOIA - Festival do Audiovisual Universitário. Inscrições abertas até 24/08. Faça sua inscrição aqui