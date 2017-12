Festa para Oyá

00:00 · 16.12.2017

São 18 anos de homenagens a Oyá (no candomblé), Iansã (no sincretismo da umbanda) e Santa Bárbara (na igreja católica), celebrações que aconteciam na casa de Perola de Oyá, ainda quando morava em Salvador, Bahia. Há 10 anos morando em Fortaleza a Festa de Caruru de Oyá continuou com os clientes e amigos do Restaurante e Espaço Cultural Ajeum de Oyá.

Agora o evento acontece no Estoril, na Praia de Iracema, neste sábado (16) abrangendo um público maior. A festa visa realizar um encontro de culturas na capital cearense e na região metropolitana. Caruru de Oyá terá início às 16h e segue até às 22h, com entrada gratuita.

Com iniciativa de Perola de Oyá e do Restaurante Espaço Cultural Ajeum de Oyá, especialista em comida baiana, o evento que visa fortalecer a cultura negra e combater a intolerância religiosa - segundo dados mais recentes do Relatório sobre Intolerância e Violência Religiosa no Brasil de 2016, as religiões de matriz africana são as que mais sofre intolerância (27%).

A legislação brasileira, especificamente a lei nº 9.459 de 1997, classifica como crime a prática de discriminação e preconceito contra religiões. Neste ano, o Conselho Municipal de Proteção do Patrimônio Histórico-Cultural (Comphic) reconheceu a Festa de Iemanjá como patrimônio cultural imaterial de Fortaleza. A conquista significa mais um ganho para as religiões de matriz africana.

"O evento é uma forma de não deixar nossa cultura morrer, acabar, pois a cada dia mais estão querendo colocar nossa religião no gueto. Estamos fazendo de tudo para juntar todo mundo, para mostrar que o candomblé e a umbanda não são coisas do mal, que a gente junta pessoas para se confraternizar, mostrar que é algo do bem", afirma a organizadora do evento, Perola de Oyá.

Proximidade

A festa surgiu a partir de uma promessa de Perola. "Minha família toda é do candomblé. Eu sou filha de Iansã e sempre tive muita devoção com a entidade, não dou um passo sem consultá-la e tudo que sempre pedi tive minha graça alcançada", explica. Caruru é o nome de um prato baiano, um cozido de quiabos com pedaços de carne, frango ou peixe e que pode acompanhar o acarajé. A receita poderá ser apreciada pelo público gratuitamente.

A abertura começa às 16h e contará com apresentações de grupos que já fazem parte da história do evento e de uma roda de Capoeira de Angola, além de muito axé. Às 17h, quem anima os presentes é o grupo "Samba da Vadiação"; na sequência, às 19h, sobe ao palco o "Tambor de Crioula das Marias". Para encerrar o evento, às 22h, o grupo "Na Quebrada do Coco" faz as honras da casa.

"A gente já é muito próximo de Pérola, a organizadora. O nosso grupo começou lá no Ajeum de Oyá (Benfica). Fazíamos uma roda de coco mensal que era justamente num dia de quarta, quando ela serve acarajé. Acho que por sermos participantes ou simpatizantes de candomblé, isso potencializou o convite para gente se apresentar no evento", conta Daniel Leão, um dos integrantes do grupo Na Quebrada do Coco.

O grupo tem repertório diversificado, composta por música de todos os integrantes. Além de Daniel, o Na Quebrada do Coco é formado por Laís Santos, Lucas Vidal e Adriano Kanu. Composições autorais dividem espaço com canções de outros grupos, sempre na busca por oferecer mais visibilidade à produção local.

A festa

Yansã ou Oyá é considerada a divindade dos ventos, das tempestades e do rio Niger (o terceiro mais longo da África). Conhecida por seu temperamento forte e até autoritário, a esposa de Xangô é a única capaz de enfrentar os espíritos mortos. Seu dia é a quarta-feira e na culinária aprecia o acarajé. A saudação dada a esse Orixá é o grito: Eparrei.

Criado oficialmente como um espaço cultural há quatro anos, o Ajeum de Oyá funcionava antes, e continua sendo, um restaurante baiano, que serve pratos típicos como acarajé, abará, acaçá e bolinho de estudante. Hoje o espaço não serve apenas comida, mas muita música boa, sempre buscando a valorização da cultura negra e das religiões de origem africanas.

Perola considera a Festa de CAruru de Oyá uma acolhida respeitosa e promissora por parte da Prefeitura, por isso promete muita alegria, batuque e axé, além de carurus e acarajés distribuídos ao público presente.

As comidas foram preparadas pela dona do Ajeum de Oyá e amigos do espaço, que passaram a noite em claro, como já fizeram em outros anos, preparando o banquete.

O dia de Oyá, comemorado em 4 de dezembro, foi passada para hoje, 16, única data disponível no Estoril. A festa ganha um novo rumo com o apoio da Secretara de Turismo de Fortaleza, já que pode entrar de vez para o calendário cultural da cidade.

Mais informações

Festa Caruru de Oyá.

Neste sábado (16), a partir das 16h, no Estoril (Rua dos Tabajaras, 397, Praia de Iracema).

Gratuito.

Contato: (85) 3101.1965