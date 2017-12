Férias tropicais no Dragão

00:00 · 16.12.2017 por Roberta Souza - Repórter

O reggae vai embalar a Praça Verde do Dragão do Mar na noite deste sábado (16). Isso porque um dos mais importantes álbuns da história desse gênero, "Catch a Fire" (1973) - quinto trabalho da The Wailers, banda do ícone Bob Marley - ganhará novamente interpretação na voz da cantora Céu, pela segunda vez com o projeto em Fortaleza. Além da paulistana, ainda sobem ao palco duas atrações cearenses: o cantor Cid, com seu trabalho "Salve", recém-lançado, e o coletivo Fertinha.

A primeira apresentação do projeto "Catch a Fire" na capital cearense aconteceu em 2014; agora, Céu se despede dele com os últimos shows em turnê pelo Nordeste. Depois de Fortaleza, o projeto passa por Salvador no domingo (17), e então ela dá uma pausa nas apresentações ao vivo por conta dos últimos meses da gestação de seu segundo filho.

Foram mais de quatro anos circulando pelo Brasil com as letras combativas da música jamaicana, carregadas de protestos contra o racismo e as injustiças sociais. Antes mesmo de abraçar esse projeto por ocasião dos 40 anos do álbum, em 2013, ela já havia se aventurado com a gravação de "Concrete Jungle" em seu primeiro disco, "Malemolência" (2005). Tudo reflexo de uma formação musical que teve o som de Bob Marley como uma de suas primeiras referências.

Para o show no Dragão, a cantora contará com a participação de Saulo Duarte na guitarra e seus marcantes acordes paraenses, e será também acompanhada por Lucas Martins (baixo), Thomas Harres (bateria), João Leão (teclado) e David Bovee (guitarra). Céu promete esquentar a noite com as batidas desacelaradas do disco que marcou sua adolescência e influenciou sua carreira.

Outras atrações

O cantor cearense Cid, morando há quatro meses em São Paulo, sobe ao palco da Praça Verde para apresentar o novo show "Salve", resultado de trabalho lançado este ano. Em 2015, ele já havia apresentado seu primeiro EP "Sobre Asteróides e Outras Coisas", no festival Maloca Dragão.

Reggae, música eletrônica e brasileira, com uma poesia simples e leve, caracterizam o projeto solo do cantor. Atuante na cena autoral desde os anos 90, ele já passou por bandas como Influenza, Monophone e Rocca Vegas.

"Nunca parei de fazer música para as bandas. Mas resolvi fazer um trabalho mais pessoal, com a minha cara. Quando comecei, procurei fazer coisa nova, deixei para trás as composições do passado e fiz outras", conta o cearense. Questionado sobre suas referências, ele cita como exemplo Jorge Ben Jor.

"Meu trabalho é uma mistura de samba rock, reggae e eletrônico. Basicamente procuro trazer essa descontração das letras do samba rock, de um jeito mais descompromissado, sem letra cabeça, som mais leve mesmo, das músicas que eu gostava de tocar no violão", explica.

No show de logo mais, Cid tocará canções dos dois EPs com sua banda original, formada por Davi Brasileiro (baixo), Beto Segundo (guitarra), Roqueney Mota (bateria, symples e backing vocal), e ele próprio no vocal e guitarra. "Acho muito legal essa proposta de uma noite de verão. Tem tudo a ver o meu som e o da Céu, porque sou muito influenciado pelo reggae também. Ela é uma artista que admiro demais e conheço algumas pessoas da banda dela. Vai combinar bastante", acredita.

Madrugada adentro, a Fertinha vai garantir a animação na Praça com uma seleção de sucessos da música brasileira contemporânea, clássicos do tropicalismo, samba, carimbó, tecnobrega, brega, Pessoal do Ceará, nova geração de músicos cearenses, pop, funk, groove, samba-rock, afrobeat e até indie-rock. Desde 2011, o projeto dos DJs Bia Turri, Cé da Silva, Darwin Marinho, Estácio Facó e Erick Amorim convoca fortalezenses e visitantes a mergulharem numa relação embalada por afeto e música com a Praia de Iracema.

Além das apresentações musicais, "Uma Noite de Verão" contará ainda com sessões de flash tatoo, com presença de seis tatuadores - Jr. Animal, Ticiano Alvares, Pedrim Moicano, Dereka, Paula Nogueira e Cainã - dos estúdios Válvula Grafitti Shop e Kaleidoscope. Ao longo da programação, haverá sorteio de tatuagens. Quiosques com cervejas artesanais e hambúrgueres também estarão disponíveis no local. A festa será completa e as férias estão só começando.

Mais informações:

Festa "Uma Noite de Verão"

Neste sábado (16), a partir das 20h, na Praça Verde do Dragão do Mar (R. Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema). Ingressos: R$ 40 (inteira), à venda na bilheteria do CDMAC, das 14h às 20h (de terça a domingo) e pelo site http://bit.Ly/2BwsMR1.

Contato: (85) 3488.8600