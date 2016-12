Falta incentivo às artes visuais

00:00 · 24.12.2016

O artista visual e galerista José Guedes considera "que foi bastante interessante o panorama das artes visuais cearenses em 2016". Na sua opinião, o papel da iniciativa privada se sobrepôs ao poder público, que deixou a desejar no que se refere à oferta de exposições.

Para ilustrar a sua assertiva, cita a exposição "Coleção Airton Queiroz", que reúne 253 obras de artistas desde o século XVII até a contemporaneidade. Inaugurada em junho, no Espaço Cultural Airton Queiroz, a mostra pode ser visitada até 19 de fevereiro do próximo ano. "O acervo é de alta qualidade e um dos mais importantes do Brasil", reconhece Guedes, elogiando a iniciativa, que consiste em abrir as portas de uma coleção particular para o público. "Muitas pessoas, pela primeira vez, puderam ver obras de artistas como Monet, Chagall", argumenta ele.

O artista também lembra da inauguração da Galeria Sem Título, em agosto, que tem como foco a arte contemporânea, assim como o desempenho da Contemporarte Galeria. Os dois espaços contribuíram para movimentar o panorama deste ano das artes visuais na cidade.

A mostra "Volpi e o grupo Santa Helena", organizada por Guedes, na galeria Casa D'Alva, em agosto, reforça o pensamento do artista. Ou seja, coube à iniciativa privada a maior contribuição para o que de melhor aconteceu nas artes visuais no Estado.

No entanto, Guedes não esconde a frustração de ver passar mais um ano sem o projeto da Pinacoteca do Estado se tornar realidade. Seria uma maneira de fomentar acervos para coleções públicas, assinala. "A iniciativa pública foi decepcionante", reitera.

Planos

Conforme informações do titular da Secretaria da Cultura do Estado (Secult), Fabiano dos Santos Piúba, até 2018 o projeto do equipamento sairá do papel. A proposta é que a Pinacoteca ocupe um dos sete galpões da antiga Rede Ferroviária Federal S/A(RFFSA).

O projeto inclui a casa do engenheiro Adolfo Herbster e a Praça da Estação, formando um grande centro cultural. Será composto por pinacoteca, mercado das artes, espaço de gastronomia e outro multiuso.

Estimado em R$ 100 milhões, a obra faz parte do projeto de requalificação do Centro, em consonância com o Plano Fortaleza 2040.

A obra contará com articulação da Prefeitura Municipal, cabendo ao arquiteto Fausto Nilo a coordenação do projeto, que promete integrar a Praia de Iracema com o Centro. A ideia é "começar o ano com uma exposição do Hélio Oiticica", comenta Guedes. Ele relembra a mostra "Hélio Oiticica - estrutura corpo cor", composta por 60 obras do artista carioca, inaugurada em janeiro, no Espaço Cultural Airton Queiroz. Para 2017, o galerista prevê a realização de cinco exposições, uma delas, sobre a obra do artista cearense Tarcísio Félix.

"Fui presenteado em realizar a mostra do Volpi", confessa, informando que o projeto estava sendo pensado há mais de um ano.

Propostas

A coordenadora de Artes Visuais do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB), Jacqueline Medeiros, avalia como positivo o desempenho do equipamento, levando em consideração o momento pelo qual o Brasil passa.

Ela cita a abertura de um novo espaço para os artistas visuais cearenses, a Galeria Sem Título, escolhendo trilhar os difíceis caminhos da arte contemporânea.

A pesquisadora e crítica de arte chama a atenção para o olhar sempre atento do CCBNB às artes cearenses. Ressalta o resgate do artista surrealista Darcílio Lima, que saiu cedo de Fortaleza - daí sua obra ser praticamente desconhecida na Cidade.

Em seguida, foram realizadas as mostras com os artistas visuais Efrain Almeida e Eduardo Frota. O campo da formação também esteve na mira do equipamento, que promoveu o curso com 180h/aula, ministrado pelos artistas Alexandre Veras e Caroline Holanda.

A proposta era fazer com que a arte se apropriasse das tecnologias, tendo o Centro como objeto de pesquisa. Para janeiro, está prevista a realização de mostra com obras do acervo do BNB, com o tema natureza morta, abordando diversos momentos até a contemporaneidade. (IS)