Experimentação sonora

00:00 · 21.12.2016 por Roberta Souza - Repórter

Saulo Duarte e Beto Gibbs compartilham projetos como as bandas Saulo Duarte e a Unidade, e massa rara; além de várias músicas autorais

Ainda que os dois já tenham morado em Fortaleza por longo período, foi São Paulo a cidade que permitiu o encontro entre o paraense Saulo Duarte e o cearense Beto Gibbs. Parceiros musicais há oito anos, quando do retorno de Beto de uma temporada na Europa, eles celebram essa companhia frutífera em apresentação nesta quinta (22), a partir das 20h, no Salão das Ilusões, casa localizada no Centro da cidade.

Juntos, compartilham os projetos "Saulo Duarte e a Unidade" e "massa rara" - na companhia de outros músicos, claro -, sendo a dupla responsável por grande parte das composições autorais de cada iniciativa. "Temos canções em parceria desde o primeiro disco da banda; o Beto participa e colabora muito com meu processo autoral", conta Saulo.

Em uma perspectiva bem intimista, a apresentação vai partir da formação voz, guitarra e bateria, "reconstruindo as paisagens sonoras a partir desses instrumentos e estando totalmente aberta para improvisações, sons externos e o frescor do momento", tal como anuncia a descrição do evento.

O show, com duração mínima prevista de 50 minutos, trará um repertório de inéditas, segundo Saulo. "A ideia é sair um pouco da zona de conforto, do estilo da banda Saulo Duarte e a Unidade, que conta com sete membros e tem um som bem festivo. Nesse projeto, nós queremos explorar outro tipo de repertório, letra, música", admite o paraense, lembrando que já realizou apresentações semelhantes com Beto.

Outro objetivo é sentir o feedback do público com músicas ainda não lançadas. Além das inéditas, os dois apresentarão também músicas pontuais da Unidade, e canções de gêneros que admiram, como sambas antigos, por exemplo.

A principal referência para a apresentação desta quinta é o projeto "massa rara". Iniciado em 2009, ele é uma extensão da Unidade, pois traz na formação Saulo Duarte, João Leão, Beto Gibbs e Klaus Vianna.

O trabalho com psicodelia instrumental já rendeu um álbum e trilha sonora para filmes como "Surfar é coisa de rico", sobre a trajetória do surfista e empresário Rico de Souza. "Sentar e fazer na hora, sem ensaiar, no frescor do momento. O 'massa rara' concentra esse tipo de atividade", explica o paraense.

Retrospectiva

Em um breve balanço sobre o ano de 2016, Saulo avaliou com otimismo os trabalhos empenhados em parceria com os colegas da Unidade. Em junho, eles lançaram o terceiro álbum da banda pelo selo YB Editora/Natura Musical. "Cine Ruptura" foi bem recebido pela crítica, aparecendo em algumas listas de melhores do ano do País. "Tivemos um conforto de ter orçamento do edital da Natura para fazer o disco do jeito que a gente pensou. Foi a primeira vez na nossa trajetória que tivemos como fazer tudo com calma", explica Saulo.

Na produção de Cine Ruptura, aparece o músico paulista Curumin, e, na mixagem, Victor Rice. O show do novo disco já passou por diversas capitais, como Belém, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo. Aqui no Ceará, passou por Juazeiro do Norte, na Mostra Cariri de Culturas, em novembro. E em Fortaleza a apresentação já tem data e local marcados para acontecer: 27 de janeiro, no Anfiteatro do Dragão do Mar, dentro da programação de férias do equipamento.

Além deste show, o cantor também adianta agenda em Iguatu, Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista - até o Carnaval, quando a banda retorna para São Paulo.

Um novo disco, anuncia ele, também está por vir em 2017. "Mas ainda sem data prevista", enfatiza Saulo, que, nos próximos dias, vai aproveitar o aconchego de também estar em casa.

Mais informações:

Projeto Zuada. Música Livre com Saulo Duarte e Beto Gibbs. Amanhã (22), às 20h, no Salão das Ilusões (R. Coronel Ferraz, 80, Centro). Ingressos: R$ 10