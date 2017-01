"Eu me taquei por inteiro no disco"

00:00 · 27.01.2017 por Mayara de Araújo - Especial para o caderno 3

Com o disco, Marcelo Yuka retorna também aos palcos. Turnê tem início em fevereiro, no Rio

Ainda que tenha sido lançado no início deste ano, é difícil não associar o disco "Canções para depois do ódio" ao filme "Marcelo Yuka - No caminho das setas", de 2012, dirigido por Daniela Broitman. Fruto de oito anos de filmagens, o documentário retrata a redescoberta de Yuka ao seus corpos físico, social e sonoro. Quatro anos depois dos nove tiros que atingiram o compositor, em novembro de 2000, Broitman registrava dores, lamentações, rancores e, concomitantemente, esperanças, afetos, e muito trabalho. O trato com a música foi parte importante do tratamento do corpo e da alma.

Em certa passagem do vídeo, Yuka está de volta aos estúdios, estudando melodias, experimentando percussões - inquieto, porém atento. "Não sei se o documentário testemunha a criação das canções, mas em 2011 eu já procurava o conceito do disco com os batuques, então pode-se dizer que já estava sendo gestado naquele período, sim", rememora o compositor.

A sinergia entre os batuques africanos, o dub e as vozes aveludadas dos intérpretes constroem a personalidade de "Canções para depois do ódio". "Quando eu era pequeno, em Campo Grande, tinha muito som de terreiro; depois, quando cresci, por volta dos 30 anos, tinha o barulho do funk no ar", afirma, justificando a forte influência das matrizes africanas, presentes em todo o disco, ora como cama para outros ritmos, ora inseridas cirurgicamente em trechos, como o tempero que se pousa sobre a comida, experimentado pelo cozinheiro a cada pitada.

Sonoridades

As faixas possuem, em sua maioria, quatro a cinco minutos, refletindo essa dedicação de Yuka à lenta e apurada construção de sonoridades. Em "O Dia Em Que o Homem se Cansa" e "Agora nesse momento" soa marcante a batida pesada e preguiçosa do maracatu. A escolha dos intérpretes harmoniza com a cama melódica: as vozes praticamente borrifam a letra em sussurros e falsetes.

Cibelle, Céu, Bárbara Mendes, Seu Jorge e Bukassa Kabenguele compõem a seleção. "Queria uma coisa suave e melodiosa. O Bukassa tem uma coisa que eu procurava, um homem que canta em falsete. As meninas têm a suavidade certa para contrapor com as batidas, algo que eu buscava também. Acho que as vozes completam os arranjos. Se não fossem elas, talvez os arranjos não tivessem funcionado bem", detalha Marcelo Yuka.

Os quase sete anos desde os primeiros experimentos para o disco são perceptíveis nessas marcas de esmero, na mistura fluida - porém calculada - de sons. "Assumo todas as culpas, pois dei o meu máximo. Não sei se vou dizer a todos como eu queria, mas estou sendo eu inteiro ali, não tem subterfúgio, me taquei por inteiro no disco", dispara.

Biográfico

"Quase tudo o que faço é autobiográfico. Mesmo quando é ficção, passa por alguma coisa que se desdobrou em mim". A explicação do compositor é importante para a compreensão do disco também pela perspectiva das letras. Faixa à faixa, Yuka salta do íntimo ao público, do biográfico à crítica política. E as duas margens, que soariam antagônicas, estão unidas por um Marcelo Yuka-ponte.

Assim, frases como "as contas chegavam, cobrando a cidadania que nunca tivemos", em "Dali"; convivem bem com o saudosismo de "deixo-me ver com as mãos os tocos de barba do meu pai... O gole de água da bica molhando a barba e a garganta de um homem magro e feliz", em "Memórias Artesanais".

A música que, no entanto, mais representa a união desses aspectos é certamente "Movimento da Massa". Nesta, que é a canção de trabalho do disco, torna-se novamente difícil não recordar um eufórico Marcelo Yuka nas imagens do documentário de Daniela Broitman, encantado com o espetáculo do Maracanã: o time, a torcida, o movimento.

Ao mesmo tempo, a crítica tão atual, quase em forma de convocatória, está presente: "E quando a multidão, máscara preta / Vai pras ruas / Os marcarados é que são outros / Estão vendados / Na mesma empresa assim / E não podem enxergar / O movimento da massa". "É alguma emoção que não consegui conter e virou texto, virou canção. Por esse contexto, acho que o disco é autobiográfico, sim. Tudo vem de ter que botar os bichos para fora", resume.

Apesar do ambiente sombrio que percorre todo o álbum, "Canções para depois do ódio" não é um disco pesado, de rancor. Pelo contrário. Há algo de otimista, mas não necessariamente utópico.

Como define o próprio compositor, "o artista cria mundos e eu quero criar um mundo para depois do ódio, mas para isso precisa de luta, enfrentamento". Nesse sentido, a última passagem da derradeira faixa, "Algo mais explícito", evoca uma característica muito forte do próprio Yuka: a sinceridade - aquela, crua e necessária. Diz: "Eu não vim até aqui pra você me aceitar, eu sou mais um coração deste lugar", como se o próprio autor desabafasse: não me importa o que você achou desse disco, ele existe para além da sua opinião. O que há aqui é o meu coração, o meu suor.

Disco

Canções para depois do ódio

Marcelo Yuka

Sony Music

2017, 16 faixas

R$ 28