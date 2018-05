'Eu e Meus Extremos Opostos': duas faces do todo

00:00 · 09.05.2018

O primeiro livro de Edmilson Alves, que estreia no mercado editorial aos 78 anos, aborda a dualidade da vida humana por meio de 100 crônicas. A obra foi fundamentada na experiência do próprio autor - nascido em Crato, interior do Ceará. "Eu e Meus Extremos Opostos" traz textos que perpassam a psicologia, ao mesmo tempo em que resgatam memórias de Alves - o que confere à publicação um caráter também biográfico.

Sintetizar princípios filosóficos e espirituais direcionados ao otimismo e bem-estar é o ponto central do trabalho. Outra mensagem sugerida é a importância de controlar as emoções e ser cuidadoso com as palavras, já que tanto elas quanto os pensamentos têm poder transformador.

"Nesta obra faço crônicas de reflexões que se reportam à autoajuda. Busco encaminhar, ajudar as pessoas para quando elas tiverem sede de conhecimento", ressalta Alves.

Com tiragem inicial de 200 exemplares, bancadas pelo próprio autor, o livro pode ser encomendado pelo e-mail edmilsonescritor@gmail.Com, pelo valor de R$ 39,90. Também pode ser encontrado em formado de e-book, no site da Amazon.

Construção

A ideia de escrever sobre a dualidade da vida surgiu a partir de uma experiência difícil que Edmilson Alves passou há alguns anos

"Precise fazer uma cirurgia de coração. Naquele momento descobri a finitude, quando você se vê cara a cara com esse fim começa a refletir sobre as coisas", lembra.

"Após esse fato resolvi conversar com meus arquétipos, com meus anseios, minha coragem e coloquei isso no papel. Foi difícil escrever. Como o livro foi baseado nas minhas emocionalidades, à medida que elas iam mudando eu mudava algo no texto".

Formado em Ciências Econômicas no Crato e com expertise em Administração de Empresas, Edmilson Alves também é autodidata em Medicina Nutricional, Nutracêutica, Envelhecer sem ficar doente e Diabetes.

O interesse pela medicina nutricional veio devido aos seus cuidados com a diabetes. "Acredito que se as pessoas têm esse conhecimento poderão se cuidar melhor", afirma.

Estudioso dedicado, resolveu por prazer estudar filosofia, literatura e língua portuguesa, isso tudo para contribuir na produção do livro.

Extremos opostos

Amor, fé, sintonia, entusiasmo, amizade, lealdade, vontade, incertezas e humildade são alguns dos temas trabalhados no livro. A humildade é um dos tópicos destacados pelo autor: "A humildade é a virtude mais verdadeira porque o humilde nunca vai dizer que é humilde. O humilde sempre vai ter consciência de que ainda não é humilde, de que precisa melhorar".

A juventude e a velhice são outros temas abordados. As crônicas "Quando Eu Era Uma Criança", "Ser Jovem Nos Dias de Hoje", "Não Sou Mais Uma Criança" e "Envelhecer" tratam dessa temática de forma nostálgica.

A velhice é algo bem trabalhado, por ser um processo caro ao autor - tanto que será tema do segundo livro de Edmilson Alves, cujo texto já está finalizado.

"Quando a Velhice Chegar" é o nome dessa próxima obra, que irá tratar a velhice não como a vida próxima de acabar, mas como uma "juventude" dentro da terceira idade.

A paixão pela escrita nasceu dentro da Ferragista, empresa comercial de ferramentas e derivados na qual trabalhou.

Edmilson se inspirou no nome da empresa que dirigia e criou o jornal A Ferragista, que chegou a ter tiragem de 15 mil exemplares por mês.

As dificuldades que passou ao fechar o jornal foi outro fato que o inspirou a escrever o livro.

"Quero mostrar os desafios pelo qual passamos e que nesses momentos precisamos levantar a cabeça e seguir em frente. Pretendo abrir uma mensagem de disseminação, de fé e esperança no ser humano", conclui Edmilson.