Estreia documentário sobre obra e vida de Noel Rosa

O que, afinal, pode haver sobre Noel Rosa que ainda tenha o frescor da notícia? Qual reflexão não teria sido ainda feita sobre o homem que desenhou com linhas de cronista o samba como gênero urbano e eterno? É justamente a distância que parece colaborar para um entendimento mais preciso de como funcionou uma das cabeças mais estudadas por pesquisadores da cultura popular. Uma lúcida abordagem disposta a avançar em um dos terrenos mais pisoteados dessa história vem agora em programa de TV.

Uma série documental chamada "O Tempo e a Música" estreou nesta segunda-feira (26), no Canal Arte 1. Serão oito episódios imersivos em vida e obra do chamado poeta da Vila. Zuza Homem de Mello fez a curadoria e a direção musical, trazendo jornalistas, escritores e historiadores para depoimentos, gente como Haroldo Costa, Luiz Tatit, João Máximo e Luiz Antonio Simas. O Grupo Semente, criado e crescido na Lapa do Rio, faz, a cada episódio, uma nova roda de samba com um convidado diferente: Monarco, Maíra Freitas, Marcos Sacramento e Moyseis Marques estão entre eles.

O episódio de ontem, "Com Que Roupa?", revolve a terra onde o mito surgiu para entender sua natureza. Uma verdadeira aula até para Zuza Homem de Mello, 84 anos. "Agora eu posso dizer que conheço Noel Rosa". Os depoimentos falam da "primeira invasão nordestina ao Sul", nos anos 1920, enquanto Noel sai das fraudas. Os ritmos nordestinos serão logo absorvidos pelo compositor, antes que ele faça a transição para o samba por meio dos primeiros desenhos que o gênero passa a ganhar. Há histórias conhecidas, mas incontornáveis, como o nascimento dias antes do Natal (por isso o nome Noel) traumático e a fórceps que compromete seu queixo para sempre, embora não haja relatos de que ele tivesse problemas com isso.

Caldeirão

Alguns falam da contextualização geográfica definitiva na criação artística de Noel. Vila Isabel, a antiga Fazenda do Macaco, deveria ter o metro quadrado mais caro do Rio se o preço fosse relativo ao valor cultural. "Havia um caldeirão musical no Rio na época de Noel, e ele vai viver nesse caldeirão", diz o pesquisador e professor Luiz Antonio Simas.

Aos poucos, Noel vai sendo seduzido pela música urbana e passa a fazer parte do Bando de Tangarás, com Almirante (um de seus fundadores, em 1929) e João de Barro, o Braguinha (então cantor e violonista. É de impressionar o único registro em vídeo de Noel em ação, tocando a música "Vamos Falar do Norte", ao lado do Bando, ele então com 18 anos e considerado apenas "um bom violonista".

Perguntado se, mesmo com tantos anos de estudos e livros lançados sobre o assunto, algo ainda o surpreendia em uma série como essa, Zuza respondeu: "Vários detalhes em todos os episódios me trouxeram novidades, mas sobretudo dois: o primeiro, a pergunta por que Noel teria deixado tantas músicas em um período tão curto?" Sua morte foi aos 26 anos, por tuberculose. Uma das respostas, ele diz, será dada por Luiz Tatit em um dos episódios. "Noel assinou muitas composições em parcerias com sambistas do morro, pegando músicas e compondo a segunda parte. Essas músicas precisavam de uma segunda parte para entrar em disco, e era Noel quem fazia isso", diz Zuza.