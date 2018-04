Estante: confira dicas de livros

00:00 · 28.04.2018

Primeiras lições de samba e outras mais

José Ramos Tinhorão

Realizado de forma independente pelo Instituto Cultural Glória ao Samba, o livro será lançado neste domingo (29), no Instituto Moreira Salles em São Paulo (SP), com a presença do autor - historiador de música popular brasileira, que acaba de completar 90 anos e está publicando o seu primeiro título sobre um gênero musical em específico, o 30º de sua carreira. "Primeira Lições de Samba" é todo organizado a partir de um garimpo em antigos textos do Tinhorão publicados em diversos jornais e traz informações valiosas, desconhecidas até entre pesquisadores do assunto, desde os primórdios do gênero.

Banquinho Publicações

2018, 272 páginas

R$40

Confissões de um jovem romancista

Umberto Eco

O autor publicou seu primeiro romance, "O nome da rosa", em 1980, quando tinha quase 50 anos. Nestas "Confissões de um jovem romancista", escritas trinta anos depois de sua estreia na ficção, ele rememora sua longa carreira como teórico e seus trabalhos mais recentes como romancista e explora essa bem-sucedida interseção.

Originalmente, os quatro ensaios do livro foram palestras sobre Literatura Moderna, na Universidade Emory, em Atlanta, EUA. Levando o leitor por uma viagem através de seu método criativo, relembra como elaborou seus ambientes ficcionais.

Record

2018, 154 páginas

R$39,90

A experiência do cinema

Ismael Xavier

Nessa antologia o autor reúne textos de teóricos, críticos, filósofos e cineastas das tradições francesa, anglófona, russa e alemã, produzidos entre 1916 e 1980. Assim, apresenta as principais teorias e uma abrangente reflexão sobre o cinema, revelando a diversidade de análises que têm marcado o pensamento sobre a experiência cinematográfica - desde as explicações básicas dos cineastas do princípio do século até as sínteses e novas propostas estéticas do pensamento contemporâneo.

Traz textos de pesquisadores como André Bazin, BélaBalázs, DzigaVertov, Edgar Morin, Hugo Mauerhofer, Hugo Munsterberg, Jean Epstein, Jean-Louis Baudry, Laura Mulvey e Luis Buñuel.

Record

2018, 392 páginas

R$64,90