00:00 · 24.02.2018

Com a maturidade fica-se mais jovem

Record

2018, 152 páginas

R$ 32,90

Hermann Hesse

O escritor alemão Hermann Hesse (1877 - 1962) é reconhecido, sobretudo, por seus romances, caso de "O Lobo da Estepe" e "Sidarta". Nesta obra da maturidade, escrita na época em que sua obra foi agraciada com o Nobel, ele reflete sobre a finitude, a efemeridade e a transitoriedade do mundo, em poemas e breves textos em prosa. Estão aqui, inscritas, algumas das marcas de seu pensamento - a influência de Nietzsche, o conhecimento da psicanálise, a austeridade religiosa e o ceticismo. A tradução do volume é de Roberto Rodrigues.

Epopeia de Gilgamesh

Autentica

2018, 336 páginas

R$ 59,80

Sin-léqu-unnínni

Uma das figuras mais importantes dos Estudos Clássicos no Brasil, Jacyntho Lins Brandão assina tradução, texto de introdução e comentários da versão da editora Autêntica para "Epopeia de Gilgámesh: Ele que o abismo viu". O livro traz é uma das versões do mito de Gilgámesh, atribuído a Sin-léqi-unnínni (séc. XIII a.C.), erudito mesopotâmico. Considerada a mais completa e importante da tradição acádia, a epopeia foi preservada em pequenas tábuas de argila, descobertas entre 1872 e 2014. No poema, se encontram temas que, mais tarde, apareceriam em outras tradições, como a criação do homem a partir do barro e um dilúvio, que motivou a construção de uma arca para salvar os seres vivos,

Os elementos de Euclides

Zahar

2018, 160 páginas

R$ 44,90/ R$ 29,90 (e-book)

David Berlinski

PhD pela Universidade de Princeton, David Berlinski leciona filosofia e matemática em universidades dos EUA. Mas sua ideia é não ficar restrito aos domínios dos especialistas. Em "Os elementos de Euclides: Uma história da geometria e do poder das ideias", que acaba de ser lançado, temos um especialista escrevendo para o público leigo, tendo como objeto um dos momentos mais importantes da história da geometria. Berlinski conta a história que se seguiu à aparição da obra-prima de Euclides, "Os Elementos", base para a matemática moderna e da forma como compreendemos racionalmente o mundo. A tradução do livro é de Claudio Carina .