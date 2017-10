00:00 · 14.10.2017

O Príncipe (edição bilíngue)

Nicolau Maquiavel

Editora 34

2017, 272 páginas

R$ 59

Clássico da filosofia política, "O Príncipe", de Nicolau Maquiavel (1469 - 1527) ganha edição bilíngue, com tradução de Diogo Pires Aurélio. Redigido por volta de 1513 e publicado somente em 1532, "O Príncipe" tem despertado ao longo dos séculos as mais variadas e acaloradas interpretações. Seria o opúsculo de Maquiavel um elogio ao mal, escrito pelo "punho do diabo", como quiseram alguns? Ou trata-se, antes, de uma sátira dissimulada aos soberanos, como entenderam Espinosa e outros? Ou nem uma coisa nem outra, mas "uma espécie de manifesto político", tal como via Gramsci? A nova edição procura evidenciar a polissemia original do texto de Maquiavel.

A ciência da sorte

Adam Kucharski

Zahar

2017, 264 páginas

R$ 54,90/ R$ 34,90 (e-book)

No livro "A ciência da sorte", o escritor Adam Kucharski nos leva por mesas de roleta de Las Vegas, loterias e pistas de corrida de cavalos de Hong Kong para contar a história de homens e mulheres que venceram a banca - e mudaram as nossas ideias fundamentais sobre chance, aleatoriedade e sorte. Num percurso que abrange matemática, psicologia, economia e física, você conhecerá robôs capazes de blefar e manipular oponentes, o matemático que jogou uma moeda para o alto 25 mil vezes para estudar probabilidade e universitários que lucraram explorando uma brecha nas loterias. A obra se insere no filão da divulgação científica. A tradução é de George Schlesinger.

A batalha de Versalhes

Robin Givhan

Zahar

2017, páginas

R$ 74,90/ R$ 49,90 (e-book)

A "batalha" a que o título deste livro-reportagem faz referência se deu no dia 28 de novembro de 1973. No palco, criações de nomes como Oscar de la Renta, Yves Saint Laurent, Halston, Hubert de Givenchy e Pierre Cardin. Na plateia, a princesa Grace de Mônaco, a duquesa de Windsor, Paloma Picasso, Andy Warhol e toda a nata do jet set internacional. Abrindo o show, Liza Minnelli, Josephine Baker e Rudolph Nureyev. Jornalista vencedora do prêmio Pulitzer, Robin Givhan reconstitui com raro talento um momento crucial na história da moda. A batalha de Versalhes mudou a indústria da moda e influenciou a cultura pop. Tradução: Juliana Romeiro.