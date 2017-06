00:00 · 10.06.2017

Reflexões sobre Shakespeare

Edições Sesc

2016, 128 páginas

R$35

Peter Brook

Um dos mais renomados diretores de teatro, o autor tem em seu currículo impecáveis montagens de "Rei Lear", "Tito Andrônico" e "Sonhos de uma noite de verão". Agora, aos 90 anos, Peter Brook apresenta uma série de impressões, memórias, experiências e conclusões temporárias sobre uma vida inteira dedicada ao ofício teatral. Não se trata, portanto, de um trabalho acadêmico, mas um rico repertório de reflexões sobre os mais variados temas shakesperianos - da atemporalidade de sua obra à maneira como atores devem abordar seu verso. Aos 90 anos, Brooks se revela um eterno inquieto em torno do fazer teatral, algo que repassa aos leitores.

A alma do mundo

Record

2017, 238 páginas

R$ 44,90

Roger Scruton

O subtítulo - "A experiência do sagrado contra o ataque dos ateísmos contemporâneos" - já dá uma boa ideia do que o autor, respeitado nome do conservadorismo britânico, defende. Longe de apontar a prática ou doutrina de uma fé em especial, o filósofo lança seu olhar sobre uma visão religiosa do mundo. Scruton argumenta que, independente do significado evolucionista que possa ser atribuído à crença religiosa e seu papel na seleção natural, há uma função referente à manutenção da vida humana: "as religiões dão foco e ampliam o senso moral". Assim, O livro propõe uma reflexão sobre a importância do sagrado e o que seu esvaziamento pode significar.

Por que calar nossos amores?

Autêntica

2017, 288 páginas

R$ 64,90

Vários autores

Organizada por Raimundo Carvalho, Guilherme Gontijo Flores, Márcio Meirelles Gouvêa Junior e João Angelo Oliveira Neto, essa antologia de poesia homoerótica latina descortina ao leitor aspectos relacionados ao tema em civilizações distantes - que desejos as impeliam? Que tipo de moral as cerceavam? O que as chocava? Assim, a obra passeia por diferentes gerações de poetas latinos e, consequentemente, tratamentos distintos do assunto. A lista inclui Catulo, Virgílio, Horário, Propércio, Apuleio, Ovídio, Tibulo, Plínio, o Jovem e Estácio, entre outros, em gêneros e subgêneros da poesia - como a épica, a bucólica, a elegia, o epigrama e a lírica -, desde a idade arcaica ao período imperial .