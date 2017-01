00:00 · 28.01.2017

O diário de Anne Frank

Nemo

2017, 96 páginas

R$ 37,90

Mirella Spinelli

12 de junho de 1942, a garota judia Anne Frank, de apenas 13 anos, é forçada a se esconder com a família em um pequeno abrigo num prédio comercial em Amsterdã, em virtude das constantes ameaças dos nazistas durante a Segunda Guerra. Sua história, publicada em mais de 60 idiomas, ganha agora uma adaptação em quadrinhos pela ilustradora mineira Mirella Spinelli. Lançado pela editora Nemo, o álbum retrata o período em que Anne Frank esteve no Anexo Secreto com sua família, entre junho de 1942 a agosto de 1944. A experiência visual da HQ exibe uma jovem sensível, engraçada e cheia de esperança, privada do mundo exterior enquanto sonha com a liberdade.

Escondi minha voz

Bertrand Brasil

2017, 222 páginas

R$42,90

Parinoush Saniee

Em um país marcado pela opressão como o Irã, a expressão "ganhar voz" pode assumir sentido quase literal. É o que acontece no novo romance de Parinoush Saniee, autora do best-seller "O livro do destino", banido duas vezes pelo governo iraniano. Agora, um menino de apenas quatro anos é o centro da história. Aparentemente, Shahab é considerado saudável pelos médicos. Apesar disso, ele não fala e acaba sendo visto como o estranho da família. Mesmo tendo carinho enorme pela mãe, só se sente à vontade para conversar, secretamente, com amigos imaginários. A história começa a mudar quando sua avó passa algumas semanas com a família e desenvolve com Shahab uma relação de confiança.

Da Alemanha

Unesp

2016, 669 páginas

R$ 118

Madame de Staël

Madame de Staël é uma das personagens mais fascinantes da França dos fins do século XVIII. Nascida Annie-Luise-Germaine Necker (1766-1817), a parisiense se destacava nos salões iluministas com sua inteligência vívida e posições fortes em questões de literatura e política, o que a colocaria, mais tarde, em rota de confronto com Napoleão. De sua influente produção, que marcaria o pensamento europeu no século XIX, "Da Alemanha", é o livro mais importante - no qual, opondo as culturas latina e germânica, acaba por articular a concepção moderna de literatura. Ou seja, ao descrever a Alemanha e seus costumes, além de literatura, filosofia e religião, Madame de Staël articula a concepção moderna de literatura.