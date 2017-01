00:00 · 21.01.2017

Tempo de crise

Bertrand brasil

2017, 96 páginas

R$27,90

Michel Serres

Para o autor, devemos pensar em crise para além dos desastres financeiros e econômicos que perturbam o mundo desde 2008. O filósofo afirma, então, que a "crise que hoje nos sacode, sem sombra de dúvida, esconde e revela rupturas que transcendem no tempo". Neste livro, Serres aborda as mudanças decisivas pelas quais a sociedade ocidental passou nos anos que se seguiram à Segunda Guerra Mundial e analisa as alterações observadas na agricultura, nos transportes, saúde, nas relações entre homens e nos conflitos mundiais. Ele chama atenção para o fato de estarmos em um movimento de metamorfose antropológica, cultural e de conduta, sem que, no entanto, haja mudanças nas instituições. Tradução de Clóvis Marques

Estranhos à nossa porta

Zahar

2017, 120 páginas

R$ 44,90

Zygmunt Bauman

Em seu último livro - lançado em 2016, antes de sua morte, ocorrida neste mês - Bauman analisa as origens, os contornos e o impacto da crise migratória verificada, especial e mais recentemente, na Europa. A tradução chega ao Brasil com tradução de Carlos Alberto Medeiros. O autor disseca o pavor provocado pelas migrações e o processo de desumanização dos recém-chegados. Mostra como políticos exploram temores que se generalizaram, em especial entre os que já perderam muito - os excluídos e pobres. Para ele, mais do que uma crise migratória, vivemos uma crise humanitária. E o caminho para uma solução é construir pontes (simbólicas), não muros (simbólicos e concretos).

30 e poucos anos e uma máquina do tempo

Fábrica 231

2017, 304 páginas

R$ 39,50

Mo Daviau

Quem nunca pensou em viajar no tempo para assistir a um grande show, ou viver um momento histórico da música? Como os Beatles no Shea Stadium ou no telhado da Appel Records, Miles Davis no lendário clube Birdland, quem sabe Jeff Buckley em Nova York, antes da fama? É essa possibilidade de deslocamento temporal o mote de "30 e poucos anos e uma máquina do tempo", espécie de cruzamento de "Doctor Who" e "Alta fidelidade". O resultado é uma declaração de amor nostálgico da escritora americana Mo Daviau à inocência da juventude e à esperança no futuro. Tradução de Edmundo Barreiros.