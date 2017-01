00:00 · 14.01.2017

Charlotte

Bertrand Brasil

2017, 240 páginas

R$ 44,90

David Foenkinos

Uma tragédia familiar pouco antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial marca a vida da pequena Charlotte, que já dava indícios da realizada artista que viria a se tornar. Obcecada pela arte e pela vida, a jovem, progressivamente excluída de todas as esferas sociais alemãs com a ascensão do nazismo, teve que abandonar tudo para se refugiar na França. Exilada, ela inicia uma obra pictural autobiográfica de uma modernidade fascinante. David Foenkinos coloca em suas próprias palavras um tributo original, apaixonado e vivo da vida trágica de Charlotte Salomon (1917-1943). Dona de uma série de telas autobiográficas, em outubro de 1943, ela foi capturada e deportada para Auschwitz, onde foi enviada para a câmara de gás.

O zelo de Deus

Unesp

2016,207 páginas

R$ 42

Peter Sloterdijk

Peter Sloterdijk classifica o papel da filosofia no século atual como marginal. Assim como Friedrich Nietzsche (1844-1900), argumenta que os filósofos contemporâneos precisam pensar de forma perigosa e se permitirem ser sequestrados pelas hipercomplexidades da atualidade, possibilitando uma visão mais ampla do mundo, ao mesmo tempo ecológica e global. Nesta obra, o pensador de origem alemã questiona os conflitos entre as três religiões monoteístas. Sua escrita aborda os prismas sociopolíticos e psicodinâmicos que contribuíram para o surgimento da crença em um único deus, assim como as formas dialógicas e conflituosas que podem ser assimiladas nos três monoteísmos: no cristianismo, judaísmo e também o islamismo.

História do futuro: dos profetas à prospectiva

Unesp

2016, 735 páginas

R$ 118

Georges Minois

Desde que existe, o homem prevê, afirma o historiador francês. Apesar de universal, a predição adquire diferentes formas ao longo da história da humanidade, passando por adivinhações, profecias, astrologias, utopias e futurologias. Ela não é neutra ou passiva. Corresponde a uma intenção, um desejo ou um temor. Sua importância não é a exatidão, mas seu papel de terapia social ou individual e o reflexo no presente. Nesse sentido, a revela a mentalidade e a cultura de uma sociedade. Ao fazer sua história, o autor busca contribuir para a história das civilizações, analisando seus desdobramentos na religião e na política.