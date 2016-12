00:00 · 24.12.2016

Anhangaçu - Nada Será Como Antes

Dobradura

2016, 120 páginas

R$ 45

Leandro Carlos Esteves

A obra já chega com uma chancela importante: é "um dos melhores livros que já li", comenta Paulo Lins, autor do romance "Cidade de Deus" Com ilustração de Caco Bressane e prefácio de Duca Rachid (autora de novelas, premiada com o Emmy internacional de 2014), o livro traz seis histórias com vários temas sobre momentos de grande transformação humana. "O autor é grande conhecedor do ofício de ser político, sensível àquelas criaturas miúdas, invisíveis, que fizeram a história ou foram vítimas dela; como o índio Anhangaçu que assiste incrédulo a transformação de São Paulo em cidade industrial", opina Duca Rachid.

O mundo segundo Star Wars

Record

2016, 252 páginas

R$ 39,90

Cass r. Sunstein

Um dos maiores fenômenos da cultura pop mundial, a franquia "Star Wars" faz parte do imaginário de quase todo mundo. É difícil encontrar alguém que, mesmo não tendo visto os filmes - ou não gostado deles - desconheça a existência de figuras como Darth Vader ou Yoda. Para além de uma boa obra de entretenimento, "Star wars" pode ser observado sob as mais diversas perspectivas, que vão de política a religião, de capitalismo a conflitos familiares. Neste "O mundo segundo Star Wars", que chega às livrarias em dezembro pela Record, o professor Cass R. Sunstein destrincha estas referências e possíveis leituras para os filmes, de maneira divertida e informativa.

Contra os novos despotismos

Unesp

2016, 178 páginas

R$ 36

Norberto Bobbio

Um dos aspectos que caracterizam a democracia é a separação dos poderes, não apenas do Executivo, Judiciário e Legislativo, mas dos poderes político, econômico e cultural. A unificação desses poderes em um só homem ou grupo recebe um nome: despotismo. Quando Silvio Berlusconi assume o cargo de primeiro-ministro, é isso que acontece. Percebendo o perigo que o fenômeno berlusconiano representava para a democracia, Bobbio voltou ao debate político, questionando o fato de alguém que tem o quase monopólio das redes de televisão se candidatar a um cargo público, indagando sobre as fontes de financiamento de seu partido.