Espaço consolidado para a produção nacional

00:00 · 30.12.2016

Além do trabalho de Pedro Rocha e Diego Hoefel, a "Mostra Aurora" será completada com os filmes "Baronesa", de Juliana Antunes; "Eu não Sou Daqui", de Luiz Felipe Fernandes e Alexandre Baxter; e "Subybaya", de Leo Pyrata (todos de Minas Gerais). De São Paulo, concorrem "Histórias que nosso Cinema (não) Contava", de Fernanda Pessoa; "Sem Raiz", de Renan Rovida e "Um Filme de Cinema", de Thiago Mendonça.]

LEIA MAIS

.Corpos e histórias invisíveis

Com a seleção de "Corpo Delito", o Ceará emplaca, pelo terceiro ano consecutivo, um representante na Mostra Aurora. Em 2015, o Estado competiu com os longas "O Animal Sonhado" (de Breno Baptista, Luciana Vieira, Rodrigo Fernandes, Samuel Brasileiro, Taciana Augusto Lima e Victor Costa Lopes) e "Medo do Escuro" (guiado por Ivo Lopes Araújo). Já em 2016, quem teve a oportunidade foi a produção "Aracati" (Aline Portugal e Julia De Simone).

Em 2013, o Estado participou com "Linz: Quando todos os Acidentes Acontecem" (Alexandre Veras), foi o principal vencedor de 2010 com "Estrada para Ythaca" (irmãos Pretti & primos Parente) e integrou a primeira mostra realizada em 2008, com "Sábado à Noite" (Ivo Lopes Araújo) e "O Grão" (Petrus Cariry). A Mostra de Tiradentes exibe em 2017 um total de 72 curta-metragens, escolhidos entre 770 títulos inscritos e advindos de 11 estados brasileiros. Dois curtas cearenses estarão presentes: "Cinemão"(Mozart Freire) e "Vando Vulgo Vedita" (Andreia Pires e Leonardo Mouramateus).

Mostra

Em 2017, a Mostra Tiradentes completa duas décadas de atividade. Neste percurso, o evento apresentou uma nova configuração de cinema e testemunhou o surgimento de uma nova geração de realizadores nacionais. Ao constituir espaço para circulação de estéticas e linguagens independentes, revelou e incitou novas iniciativas. Em 19 edições já realizadas, a Mostra já beneficiou um público estimado em 647 mil pessoas.

Outra característica da iniciativa foi ofertar o acesso gratuito e democrático aos bens culturais com a oferta de uma programação que reúne ações de formação, reflexão, exibição e difusão. Segundo os organizadores, cerca 2.436 filmes foram exibidos através de 813 sessões de cinema.

Outro atrativo foi a promoção de 201 oficinas, resultando em 5.964 alunos certificados, 19 seminários, 25 cortejos, 35 exposições máticas, 59 espetáculos de rua, 145 shows musicais. (AL)