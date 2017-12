Ernest Hemingway vira HQ

00:00 · 23.12.2017 por Thales de Menezes - Folhapress

Escrito em 1951, em Cuba, e editado pela primeira vez no ano seguinte, "O Velho e o Mar" foi o último romance de Ernest Hemingway publicado antes de sua morte, em 1961, aos 61 anos. Talvez seja o mais popular que escreveu. E originou uma bela novela gráfica.

É fácil entender a atração da história de um velho pescador cubano, Santiago, que passa dias no mar em um barquinho segurando na linha um resistente marlim de quase seis metros. Tem apelo universal, do homem que luta contra todas as adversidades, e sozinho.

O romance foi adaptado ao cinema, em 1958, com Spencer Tracy no papel do pescador, e ganhou em 2014 uma versão em quadrinhos do francês Thierry Murat, 51. Lançada agora no Brasil, a novela gráfica seduz pelas imagens e um uso peculiar da repetição de quadros, para ressaltar a perseverança do pescador durante tanto tempo de disputa com o peixe.

Murat retoma várias vezes a imagem da mão ferida do velho, segurando a linha como se sua vida dependesse daquela captura.

Há 84 dias sem fisgar um peixe, Santiago enfrenta a decadência, dependendo da caridade dos amigos e com a saúde debilitada. Para ele, levar aquele grande animal para o porto é a representação de sua sobrevivência física e moral.

Minimalista

No livro original, o estilo seco e econômico de Hemingway é potencializado pela narrativa com poucos elementos: mar, homem, barco e peixe. O monólogo do velho durante o longo embate é o tênue fio condutor da leitura.

Em seu diálogo imaginário com o peixe na outra ponta da linha, ele insere suas considerações sobre o beisebol, esporte que é uma paixão para os cubanos, com contornos de discussão filosófica. Murat soube explorar essa escassez de cenários e personagens para construir uma HQ minimalista. Reforça isso com o predomínio de trechos quase monocromáticos nas páginas.

Os dias no mar têm tons alaranjados, enquanto as noites no pequeno barco são exibidas sob azul escuro. O rosto do velho se esconde sob a aba do chapéu, transformando sua figura sombria em uma silhueta entristecida. O artista inclui o próprio Hemingway na história, escutando a pequena epopeia de Santiago contada pelo garoto Manolin, que trata o velho como se fosse um avô.

Sem um enredo de reviravoltas nem tensões dramáticas irrompendo aqui ou ali, a história se entrega a um caráter reflexivo, contemplativo, que os desenhos do francês conseguem captar.

Murat é pouco conhecido no Brasil, onde sua principais obras não ganharam edição. Entre elas, uma biografia primorosa do cantor folk americano Woody Guthrie (1912- 1967), lançada em 2006.