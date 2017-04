Erilene Firmino: Metodologia falha

00:00 · 07.04.2017

Pensava a vida como uma escola. A gente ia aprendendo aos poucos - nas salas de aula, série após série, a gente vai se aprofundando lentamente nos assuntos das disciplinas - até atingirmos a excelência. Aprender Português era assim: primeiro, as letras. Depois, as palavras, a leitura, a compreensão do texto. Matemática complicava um pouquinho: números, operações, frações, equações, trinômios. Eu sempre da área de Humanas, sofria horrores nessa matéria. Uma certeza era consolo. Se eu conseguisse aprender o que me estava sendo apresentado - não só dessa matéria, mas de todas as outras da grade curricular - não seria reprovada.

Pode parecer tolice, mas ter uma certeza pode promover revolução. Saber que determinado procedimento nos leva a um resultado positivo é mágico. Nos sentimos fortes, capazes, possíveis. Era boa aluna. Estudiosa, disciplinada, respeitadora, bem quietinha, notas acima da média. Sempre entre as primeiras da sala. Além dos muros da escola não era diferente: toda certinha. Aliás, daquela estudante para esta mulher, realmente, a mudança primordial foram os cabrestos que soltei. Quieta não sou mais. Até há pouco, inclusive, ainda acreditava que se, em cada fase da vida, cada fato, alegria ou dor, aprendêssemos algo, estaríamos nos preparando para eventos maiores.

O que não deixa de ser verdade. Nunca, entretanto, nas proporções imaginadas por mim. Tentava transferir de forma quase literal os processos da escola para a rua. Entendia que se eu tivesse a posse do como proceder, estaria apta a resolver questões e concretizar objetivos, sem percalços, arrodeios, aborrecimentos. Eu e qualquer outra pessoa senhora de experiência e desse conhecimento. Esquecia a possibilidade das mudanças e surpresas do caminho: se adoto procedimento A, o resultado não pode ser diferente do esperado B. Não havia funcionado assim com a letra e a compreensão de texto!? Com o número negativo e o trinômio?! Era um pensamento ingênuo sim, linear, mas eu ainda não compreendia a escola possuir ritmo e metodologias próprios, o viver não.

Tomei um susto quando descobri essa falta de sistematização. De repente, eu, eterna primeira da sala, não tinha resposta para quaisquer perguntas apresentadas pela vida. E a gente sofre quando ama? E não se consegue realizar sonhos importantes?! E a gente perde? Se me comportar direitinho, ainda assim perco também? E se eu estudar uma situação bem muito e várias vezes e por diversos ângulos, consigo realizar meu desejo? Julguei despropósito essa falta de regras imutáveis, ausência de diretrizes mínimas para a gente se apegar na direção de um suporto caminho certo. Senti-me em terra estranha. É como se precisasse estar o tempo inteiro em universo matemático, quando meu domínio era interpretação textual, redação.

Pode não parecer, quando falo assim pedindo regras, mas possuo espírito livre. Um método de como viver mais eu queria era para ganhar tempo. Não dar tanto com os burros n´água, deixar de ter o rosto marcado pelos tapas recebidos. Errar é muito ruim. Aprender pelo erro tem valor, mas bem melhor é quando o aprendizado acontece sem doer. A vida é muito complicada! Cada dia, todos os dias, sempre, não surge e acaba apenas um problema, são muitos. E conforme surgem vão aumentando o grau de complexidade. Voltando para a comparação com o universo escolar, aparentemente, é como se para cada equação de primeiro grau resolvida, surgisse um trinômio com variáveis x e y exigindo definição. Haja tempo e sabedoria para solucionar!

Fracassei algumas vezes nas contas de somar e multiplicar, mas doem muito os erros de diminuir. Temo endurecer. Assusta-me a ideia comum à maioria das pessoas de serem capazes de irem se tornando insensíveis a dor, à medida em que vão adentrando nesse universo. Pela certeza de o tempo, caso um dia não leve todos os danos, pelo menos os suavize, começam a se sentir inquebrantáveis. Por saber como agir, passam a acreditar não quebrar mais. Justamente como eu, quando na transição de estudante tolinha para senhora da minha própria história, esquecem as surpresinhas apresentadas pela vida em nosso caminho. É preciso saber-se frágil, permitir sê-lo. E isso nem aprendi na escola, foi vivendo. Tantos recuos o mar faz antes de furar o roche