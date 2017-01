Epifanias femininas

00:00 · 31.01.2017

Margaret Atwood: premiada autora canadense tem coleção de contos, de 1991, traduzida

Desde que estreou em livro, com um volume de poemas, em 1961, Margaret Atwood não deixou de entregar novidades a seus leitores. A canadense, de 77 anos, é uma das autoras mais prolíficas de sua geração, com dezenas e dezenas de títulos, em verso e prosa, enveredando pela ficção e pelo ensaio, pela literatura, pelo teatro e até pelo audiovisual (escrevendo roteiros, claro).

"Dicas da imensidão" merece atenção, em meio a este grande contingente de obras. Foi publicado em 1991, reunindo contos que haviam aparecido em revistas como a literária Granta, as político-culturais The New Yorker e New Statesman, além de outras menos óbvias, caso da Playboy e da Vogue. Apesar da aparente dispersão, o material tem unidade - e, combinada a esta, qualidade, reconhecida pelo Governor General's Awards, prêmio concedido anualmente pelo Conselho para as Artes do Canadá.

Apesar do descompasso temporal, entre a edição em língua inglesa e a tradução brasileira (de Ana Deiró, para a Rocco), a aparição de "Dicas da imensidão" em 2017 tem algo de oportuno. Uma constante dos histórias que Atwood reuniu neste volume é a presença de personagens femininas, como se o livro funcionasse como um inventário de mulheres que confrontam problemas representado pela emergência do inesperado.

Cada história de "Dicas da imensidão" se assemelha a um vulcão inativo, prestes a entrar em erupção e instalar o caos. Nem sempre, é possível adivinhar o ponto de onde o fogo será lançado. A autora recorre às epifanias - associadas, com frequência às obras do irlandês James Joyce e da brasileira Clarice Lispector. Contudo, há algo de clássico nestas narrativas. A perturbação se derrama, vem de dentro e cobra ações - ou reações.

Se derramam figuras como a de Portia, um mulher discreta que ama o marido incondicionalmente, e nesta fidelidade cega se submete a vê-lo jogar charme para todas a seu redor, incluindo as próprias irmãs. E Katherine, que "conversa" com um cisto em seu ovário, revendo os nós que deu na própria vida, que a atam ao chefe e amante. Todas se inquietam diante dos próprios infortúnios. O mais importante: não se veem como vítimas, mas como pessoas capazes de intervir no próprio destino. Ainda que a vida não concorde com os otimistas e estas ações nem sempre deem o resultado almejado (ou necessitado) por cada uma delas.

Menos acessível ao leitor brasileiro é o discurso sobre o meio literário canadense, presente em alguns dos contos. Contemporâneos da autora servem de inspiração para a ficção de Margaret Atwood. Caso de Gwendolyn MacEwen, poeta morta cinco anos antes do livro aparecer. Ela serviu de modelo para "Ísis na escuridão", protagonizado por uma poeta misteriosa que herdou de MacEwen o fascínio pelo Egito antigo. A jornalista Marcia, de "Quarta-feira inútil", tem muito da ativista e profissional da mídia June Callwood.

Livro

Dicas da imensidão

Margaret Atwood

Tradução: Ana Deiró

Rocco

2017, 240 páginas

R$ 39,50