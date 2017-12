Entre os sonhos e a realidade

00:00 · 16.12.2017

Antes de tudo, "Em Busca de Fellini" é uma carta de amor a um dos cineastas mais importantes do cinema mundial. A forma do filme transita com sutileza entre o realismo e o fantástico, permitindo que a protagonista Lucy, interpretada por Ksenia Solo, reviva as histórias do diretor, além viver a sua própria.

Na trama, Lucy é uma jovem de 20 anos que foi superprotegida pela mãe Claire, papel da sempre ótima Maria Bello. Claire sempre poupou Lucy de todo e qualquer sofrimento. Ela vivia em um mundo dos sonhos onde tudo parecia perfeito. Até que Claire descobre que está doente e reconhece que a filha não está pronta para enfrentar o mundo sozinha.

Ao se apaixonar por "A Estrada da Vida" (1954), obra essencial de Fellini, Lucy começa a se identificar com seus filmes. Ela parte para a Itália para conversar com o diretor, mesmo que não saiba muito bem o que dizer. O contato com o mundo exterior, as pessoas imprevisíveis e um cenário deslumbrante fazem com que sua história de amadurecimento se inicie.

"Em Busca de Fellini" busca extrair da valiosa filmografia do diretor incontáveis referências, que vão desde as locações de seus filmes, passando por nomes de personagens, reproduções de diálogos e elementos metalinguísticos. É um verdadeiro trabalho de imersão na obra de um dos diretores que revolucionaram o cinema.

Lucy é uma garota inocente, às vezes até meio boba, mas aparentemente não tem medo de experimentar a vida. Sua viagem não a poupa dos pequenos fracassos, mas as conquistas dessa jornada são valiosas para sua formação como mulher.

Talvez o diretor Taron Lexton exagere um pouco no tom de algumas referências, em especial do segundo para o terceiro ato, quando a história se perde um pouco, mas não deixa de resultar em um filme doce como a vida. Para os fãs do diretor, é um prato cheio respirar suas histórias mais uma vez. (DB)