Encontro intercultural

00:00 · 28.04.2018

As manifestações culturais têm o poder de colocar determinado grupo na figura de protagonista da história. Marlui Miranda faz esse trabalho desde de 1974, quando passou a estudar as tradições musicais dos povos da Amazônia. Referência na pesquisa da música indígena, ganhou em 2015 o 26º Prêmio da Música Brasil na categoria Melhor Cantora Regional.

É ela a convidada deste mês do projeto "Encontro Mestre & Aprendiz - Contraponto Harmônico", com atividades em andamento desde a última terça-feira (24). Marlui está em Aquiraz, na sede da Associação Tapera das Artes, onde nasceu o projeto, desde a semana passada.

"O encontro visa aproximar crianças e adolescentes da música produzida no Estado, a partir da participação de mestres da música brasileira e instrumental", explica a idealizadora, Ritelza Cabral.

A cantora e compositora encerra neste sábado (28) sua participação no projeto, com um concerto às 17h, no Teatro Tapera das Artes, em Aquiraz. Com entrada gratuita, a distribuição dos ingressos acontece uma hora antes da apresentação, mediante a ocupação do espaço, com capacidade máxima para 350 pessoas.

Programação

Quem abre o concerto é a Cacique Pequena, da tribo Jenipapo-Kanindé. Além de Marlui Miranda, a apresentação conta com participação do esposo da musicista, Lucian Rõgulski. Ele rege o toré - ritual indígena que agradece aos seres sobrenaturais as curas vindas das práticas xamânticas dos pajés, que teve trechos de sua melodia original transcritos por Marlui e transformados em peça orquestral pelos dois.

"O marco principal dessa apresentação é o diálogo entre os instrumentos usados pelos índios e os das orquestras. Queremos mostrar essa conversa entre a música indígena e a música erudita", explica a compositora, formada no curso de Regência pela Faculdade Santa Marcelina.

A segunda peça do dia será "Pequena Serenata Noturna de Mozart", regida pelo maestro Ênio Antunes, diretor artístico da Tapera das Artes e também responsável pela curadoria nacional do Encontro Mestre & Aprendiz.

Compõem ainda a lista de convidados para o concerto as crianças da aldeia Lagoa Encantada, dos índios Jenipapo-Kanindé, de Aquiraz, e da tribo fulni-ô, uma das etnias de Pernambuco, que vieram ao Ceará para participar da ocasião. O "palco patrimônio" - como Marlui descreve ao relacioná-lo com "um palco que abriga de forma muito democrática todos os públicos" - recebe também os jovens da Orquestra de Barro de Cascavel, que tocarão duas composições da própria cantora.

O "Encontro Mestre & Aprendiz" nasceu na Tapera, mas hoje transcende o Estado inteiro. Há atualmente um programa de residência artística que recebe jovens de todo o Estado nesse espaço, incluindo alimentação. Jovens de Cascavel e alunos de Pacajus e Praia Grande usufruem dessa benesse nesta edição.

"Esses alunos têm acesso a essas figuras mais pela internet e as residências proporcionam um contato direto com os artistas. Antecedendo a vinda do mestre convidados as crianças estudam sua obra. Há toda uma troca cultural, é muito rico, um momento único de integração desses jovens", ressalta Ritelza Cabral.

"Quando eles trazem os artistas para promover o encontro com os aprendizes, esse contato humano é fundamental para garantir o respeito. Ao aproximar aqueles meninos que ficam sonhando com aquele músico, que parece uma pessoa inalcançável, quando você o coloca ali perto é uma emoção muito grande para as crianças", comenta Marlui.

Para participar do projetos, alunos e coordenadores de escolas devem se inscrever no site da Tapera das Artes. A cada mês é escolhida uma personalidade da música nacional e internacional. Ênio Antunes, da Tapera, e Paulo Victor Gomes, do Quitanda das Artes, são os responsáveis pelas escolhas, respectivamente.

Com programação fechada até novembro, o projeto ainda vai trazer em 2018 o trio de palhetas Ensemble (SP), em maio; e os Barbatuques, grupo brasileiro de percussão corporal, em junho.

Ainda entre as atrações nacionais, haverá a presença de Ricardo Herz - artista que reinventou o violino brasileiro, para o mês de agosto.

Em julho o projeto conta com a presença da trompetista colombiana especializada em ritmos caribenhos Maite Hontelé. Vindo da Coreia do Sul, o pesquisador de música contemporânea Ji Hae Park se apresenta em setembro. No mês seguinte a Tapera abre as portas para a cantora e violonista, Badi Assad.

Para fechar a programação, em novembro, o projeto recebe Toquinho, cantor e compositor brasileiro.

Temática

A edição deste mês, em alusão do Dia do Índio, comemorado em 19 de abril, escolheu como mote a tradição musical indígena. "Há várias crianças indígenas e tribos participando. Nesse contexto a gente vai ter a oportunidade de conhecer melhor a música indígena", comenta Ritelza Cabral sobre o encontro com Marlui.

Durante a estadia da pesquisadora, houve visitas a tribos, como na aldeia Lagoa Encantada, onde as crianças aprenderam uma música da comunidade no próprio local.

"Fizemos essa sincronia com a aldeia. Foi uma experiência incrível", lembra Marlui Miranda.

Prestes a realizar a sua qualificação no doutorado, a artista revela não estar com tempo para produzir um álbum novo e somá-lo a sua lista de cinco gravações já feitas.

Porém, revelou que se sentiu inspirada com esse retorno ao Estado natal. "Há no futuro uma possibilidade de criar um trabalho com os povos indígenas do Ceará. Tive esse deslumbre ao visitar a tribo Jenipapo-Kanindé, ao ouvir a voz e melodia da Cacique Pequena e de sua tribo. Estou sonhando com isso este ano", afirma.

Mais informações:

Concerto "Marlui Miranda e convidados". Neste sábado (28), às 17h. No Teatro Tapera das Artes (Rua Antônio Gomes dos Santos, S/N - Centro, Aquiraz). Gratuito. Distribuição de ingressos na bilheteria do teatro com uma hora antes da apresentação. Contato: (85) 3361.2704