Encontro de Raízes: da mata e do terreiro

00:00 · 27.04.2018 / atualizado às 08:48 · 28.04.2018 por Roberta Souza - Repórter

Representantes da ancestralidade brasileira estarão reunidos neste sábado (28), a partir das 17h, na área externa do Teatro Carlos Câmara (TCC). O Encontro de Raízes, promovido pela ocupação "É o Gera", trará a Cacique Pequena, da comunidade Jenipapo-Kanindé, de Aquiraz, e Patrícia Matos, do Grupo D'Passagem, que propõe um diálogo entre o corpo afro-ancestral e os tambores ao ritmo do Samba Reggae e dos sambas de terreiro.

As convidadas falarão sobre diversidade e respeito às matrizes brasileiras que representam, além de levar uma amostra da música e da dança, tanto do povo da mata quanto do terreiro. É isso que explica a produtora Laís Santos, uma das responsáveis por organizar a programação do TCC. "Quando a gente passou no edital para a ocupação do Teatro, achamos que seria fundamental incluir esse tipo de apresentação, tendo em vista que o TCC não é só a caixa cênica e deve englobar todo o universo das artes", defende.

Articulada por coletivos da periferia, a ocupação assume exatamente esse olhar das margens e para elas. "A cultura popular vem desse lugar, da periferia, que na maioria das vezes é de origem negra e indígena. Trabalhar com isso, portanto, não é só trazer reggae, hip hop, mas a cultura popular também. Sabemos como são poucos os espaços dados para essas manifestações", opina Laís.

Jenipapo-Kanindé

A Cacique Pequena, Mestra da Cultura, reconhecida pelo Governo do Estado do Ceará, destaca-se como liderança feminina na luta e na defesa da causa indígena. "Nem todos os não-índios acreditam que no Brasil tem índio, que o Ceará tem. Acham que foi tudo extinto, mas muito pelo contrário, eles se levantaram e estão aqui reivindicando seus direitos na Mãe Terra: uma vida digna, de tranquilidade. Esse é o direito que precisamos ter, com a Mãe Terra nas nossas mãos para trabalhar, dormir, viver", observa a Cacique.

Sobre o Encontro de Raízes, ela demonstra empolgação em compartilhar o momento com representantes da cultura negra. "Quando a gente se encontra com outra etnia, a gente sempre gosta de repassar o que é nossa convivência hoje, que todos temos essa descendência. Somos os primeiros habitantes do Brasil. Somos uma geração de gente que existe no mundo: negro, quilombola, cigano, sem terra, sem teto, carente e que necessita viver uma vida digna", aponta.

D'Passagem

Patrícia Matos, do grupo D'Passagem, partilha da ideia Cacique e sente-se honrada em participar do momento junto com a líder dos Jenipapo-Kanindé. "Esse diálogo é bem próximo. A Umbanda é tecida pelos indígenas: o povo da mata e o povo das águas também. Nós trabalhamos com essa valorização ao ancestral da terra brasileira. A pajelança indígena está presente nas giras de Umbanda. Salve a mata, salve a jurema! Temos cantigas iguais, outras parecidas", observa a vocalista.

Composto por cinco músicos - Joice Forte, Fellipe Farias, Biro Araújo, Wesley Silva e Patrícia Matos - o grupo tem a intenção de "comunicar por meio do corpo-dança e do canto que encanta, fortalecendo a cultura negra brasileira, cearense, fortalezense". Foi fundado em 20 de novembro de 2015, quando tocou no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura em um evento alusivo ao Mês da Consciência Negra, organizado pela Coordenadoria Estadual de Políticas Públicas de Igualdade Racial

"Nem todos os integrantes são vinculados à Umbanda, mas trabalhamos o respeito à diversidade religiosa cantando rezas. Tem uma parte do repertório em que cantamos músicas de terreiro, samba de caboclo, e outra com as músicas da origem do samba reggae, da luta do movimento negro brasileiro e também do diálogo com a África", resume Patrícia Matos.

A organização do "É o Gera" prevê um primeiro momento de conversa, seguido de apresentações de Toré e do grupo D'Passagem. Depois, haverá ainda um baile reggae. A produtora do Encontro de Raízes também adianta algo sobre a programação de maio, onde o Coco terá vez nos sábados do Teatro Carlos Câmara.

Laís ressalta que inscrições para uma formação em produção de shows estão abertas até o próximo dia 2. Elas devem ser feitas via plataforma Mapa Cultural. Serão selecionados 20 participantes para terem aulas gratuitamente com uma profissional da área, Thaís Andrade.

Já em junho, no último mês da Ocupação, haverá uma homenagem ao cantor, compositor e mamulengueiro já falecido Babi Guedes.

Mais informações:

Encontro de Raízes: Os Povos da Mata com os Povos de Terreiro, no Teatro Carlos Câmara (R. Senador Pompeu 454, Centro). Dia 28/04, a partir das 17h. Gratuito.