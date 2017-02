Encontrando as raízes

00:00 · 03.02.2017

O ator e diretor Edivaldo Batista em cena: relação com nas comunidades é diferenciada

Dialogar e esmiuçar as temáticas sobre cultura negra, reforçando a visibilidade e a luta das comunidades quilombolas em território cearense. Somente esta motivação já seria o bastante para destacar a relevância do espetáculo "O Pequeno Ogum". Porém, a cada momento em que se adentra o universo deste trabalho, diferente perspectivas são reveladas.

Hoje (3) e amanhã (4), a iniciativa realiza uma série de apresentações gratuitas em comunidades quilombolas do Ceará. Denominado "Visita aos Territórios Quilombolas", o projeto foi contemplado pelo X Edital de Incentivo às Artes do Ceará 2015, da Secretaria da Cultura do Estado (Secult), e faz parte das pesquisas elaboradas pelo ator e diretor Edivaldo Batista. Sob o olhar deste realizador incidem o mergulho pela mitologia e narrativas dos Deuses africanos ligados aos deuses iorubanos, nagôs, da África Ocidental - aqui no Brasil conhecidos dentro dos cultos Candomblé como Orixás.

O espetáculo teatral infantil conta a história do menino Ogum que, desde cedo, descobre em si a vontade de se tornar um guerreiro. Para isso, é preciso aventurar-se por lugares desconhecidos, reafirmando a força de seus descendentes guerreiros. Para compor a narrativa do pequeno Ogum, Edivaldo utilizou referências dos reisados do interior do Ceará, com cores e vestimentas da cultura popular, além de lendas e mitos do Orixá Ogum. A apresentação conta também com a participação da cantora Juliana Roza.

Após o espetáculo, o ator Edivaldo Batista conduzirá uma conversa com o público das comunidades sobre a apresentação e sobre as questões de territorialidade pelas quais as comunidades de remanescentes de quilombo lutam.

Reconhecimento

Ao todo, cinco comunidades vão receber a peça teatral em municípios do Interior do Estado, como Itapipoca e Tururu, e da Região Metropolitana de Fortaleza, como Pacajus e Horizonte. Todas os territórios foram reconhecidos como quilombolas em 2012, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Segundo o Instituto, as comunidades quilombolas são grupos étnicos - predominantemente constituídos pela população negra rural ou urbana -, que se autodefinem a partir das relações específicas com a terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias. Estimativas do Incra apontam que em todo o País existam mais de três mil comunidades quilombolas. Para Edivaldo, discutir com a população afrodescendente é contribuir com a solidificação de uma cultura material, imaterial e simbólica norteada pelos conhecimentos advindos da cosmovisão africana.

"Meu interesse em realizar essa circulação do espetáculo 'O Pequeno Ogum' é por considerar importante a discussão em torno da implementação de políticas públicas que garantam a estabilidade e autonomia dos elementos dos repertórios culturais de matrizes africanas nessas comunidades", destaca o ator.

Trocas

Além de todo o processo de visitas às comunidades quilombolas, "O Pequeno Ogum" realiza temporada em Fortaleza, no Sesc Iracema, nos domingos de fevereiro (dias 5, 12 e 19), às 16h e toda essa programação é gratuita.

Os debates, sempre após as apresentações, servem como um processo pedagógico que Edivaldo procura desenvolver sobre a desmistificação da cultura africana, ao mesmo tempo em que defende uma educação que recupere memórias históricas e fortaleça as identidades dos habitantes das comunidades.

Ator, pesquisador e diretor, Edivaldo já foi membro dos grupos de Teatro Bagaceira e Teatro Máquina. Toda essa bagagem influencia e reverbera no processo de construção de "O Pequeno Ogum". Sobre essa troca e criação de um espaço teatral, o artista revela as diferenças sentidas entre atuar na rua e no palco.

"Nessa trabalho, você percebe que tudo acaba se modificando. No palco você tem uma relação muito estabelecida, estão os elementos da luz, da plateia sentada, entre outras situações definidas. Nas comunidades, revemos o espetáculo, pois nos apresentamos em galpões, quadras, ou seja, onde pode. Tem a coisa do olho no olho e tem a relação com os moradores. Eles vão se chegando para ver o trabalho, vão vendo, chegando ao poucos, existe esse tempo próprio da comunidade", observa.

Com foco na literatura africana, "O Pequeno Ogum" integra uma série de pesquisas feitas pelo idealizador deste processo, que investiga procedimentos para compor cenas que abordem a ancestralidade e a negritude na linguagem narrativa e o reisado cearense na estética das apresentações.

Neste contexto, Edivaldo possui outros trabalhos, como "Iroko" (2012), "Histórias de Heróis Negros" (2016), "Yemonja e a Princesa Negra" (2016), além de projetos que envolvem oficinas e cursos.

Mais informações

Espetáculo "O Pequeno Ogum" - temporada em Fortaleza. Dias 5, 12 e 19 de fevereiro, sempre às 16h, no Sesc Iracema (R. Bóris, 90, Praia de Iracema). Gratuito.

Contato: 0800.275.5250