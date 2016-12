Embates de uma política cultural

00:00 · 23.12.2016 por Iracema Sales - Repórter

Teatro, música, artes visuais e outras linguagens integram projetos contemplados pela Lei Rouanet

A política cultural brasileira é muito recente, tendo começado a se consolidar efetivamente dentro de um gerenciamento burocrático há menos de duas décadas, conforme escreve o historiador da arte Nei Vargas da Rosa, no artigo "O Estado e o empresariamento do sistema da arte", que integra o livro "As novas regras do jogo: o sistema de arte no Brasil", organizado por Maria Amélia Bulhões.

Até o momento, 15 ministros já passaram pelo Ministério da Cultura (MinC), dificultando a consolidação de um pensamento político para o setor. Neste ano, a exemplo do que aconteceu quando Fernando Collor de Mello assumiu a presidência em 1989, o ministério chegou a ser extinto.

No contexto das "novidades" que marcam a política cultural brasileira surge a figura do produtor, nos anos 1990 - em especial com a criação da Lei Sarney, que permitia abater do Imposto de Renda doações, patrocínios e investimentos.

É dessa lei que, posteriormente, deriva a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a chamada Lei Rouanet, instituída em 23 de dezembro de 1991 - exatamente hoje, ela completa 14 anos, tendo replicado nas leis estaduais.

"Desde sua criação, a Lei Rouanet vem sendo modificada por meio de Decretos e Instruções Normativas na tentativa de corrigir distorções, facilitar e democratizar o acesso", analisa Vargas.

"No entanto, a desigualdade na distribuição de projetos e de recursos, além de não ter sido resolvida, só aumentou e continua sendo o principal motivo da Lei ser ironicamente chamada de 'Robin Hood às avessas'", continua.

O pesquisador volta o olhar para os mecanismo de incentivo à cultura no País, encontrando, nas últimas décadas, "uma significativa alteração no panorama institucional dos bens simbólicos no Brasil, podendo ser facilmente identificada pelo aumento de museus, centros e espaços culturais, bem como um elenco de editais para programas e projetos".

Essa realidade segue tendência mundial, disseminada no meio cultural a partir da década de 1980. Para Vargas, o surgimento das leis de incentivo gerou condicionamentos que se confundem com políticas públicas originárias da postura dos últimos governos.

Em síntese, pode-se dizer que a cultura como assunto de Estado passa diretamente às mãos das empresas, que a definem em função de seus interesses mercadológicos, e não por critérios artísticos.

No Brasil, os anos 1990 assistem a um crescimento da indústria cultural, resultado da consolidação da estrutura burocrática de fomento oferecida pelo aparelho estatal.

É nesse contexto que se destaca a Lei Rouanet, principal instrumento legal do Estado, capaz de convencer o empresariado a investir na área, recebendo em troca a isenção fiscal.

"Projeto sem lei é projeto sem patrocínio", atesta Vargas, que chama a atenção para o capital social agregado pelas empresas com as estratégias de marketing. "Na lógica do mercado na era neoliberal, o financiamento dos bancos públicos e privados em preservação, produção e disseminação de bens simbólicos extrapola os limites do tradicional patrocínio", pontua o autor.

"Há um vertiginoso crescimento de plataformas institucionais mantidas por importantes corporações bancárias, tendência que se apresenta na passagem dos anos 1970 aos 1980, especialmente na América Latina, no contexto do Patrimônio Cultural".

Em entrevista, Nei Vargas detalha outros aspectos sobre a questão.

Qual o papel da Lei Rouanet no processo da política cultural do País?

A Lei Rouanet é um mecanismo legal que foi constituído para funcionar de modo a cumprir com um conjunto de diretrizes apontados já em seu primeiro artigo, dos quais destaco o livre acesso aos bens culturais; a promoção e o estímulo da regionalização da produção cultural; apoio e incentivo às distintas manifestações culturais; a proteção do patrimônio cultural; o desenvolvimento de uma consciência acerca dos valores culturais e, por fim, o fomento de toda uma produção, circulação, legitimação e consumo de bens culturais. De certa maneira, algumas dessas diretrizes foram alcançadas desde sua implantação, já que é a partir da promulgação da Lei que o panorama da produção cultural passa a se dinamizar no Brasil. É criada claramente a profissionalização do meio, exigindo a especialização de um número cada vez maior e importante de profissionais envolvidos nos projetos vinculados a ela. Isso dinamizou não só o campo profissional, mas o formativo, a cadeia produtiva do setor e o próprio mercado como um todo.

Poderia dar alguns exemplos?

Universidades passaram a oferecer novos cursos no âmbito da graduação e da pós-graduação, que surgiram como demanda da Lei Rouanet e do que ela oferece, bem como uma série de instituições públicas e privadas organizaram - e ainda organizam - cursos de formação que vão desde a produção cultural até economia da cultura. Na década de 2000 o ator que mais se beneficiou diretamente com a Lei foi o produtor cultural, que foi se atualizando cada vez mais para auxiliar artistas, planejar e executar os projetos culturais, manejar a burocracia dos formulários e prestação de contas, e ainda negociar com patrocinadores e outros parceiros. Houve um período de hegemonia do produtor cultural até que a Lei sofreu uma Instrução Normativa, se não me engano em 2009, que limitou os ganhos desse ator sem resolver uma das graves distorções da Lei: 50% de seu orçamento está na mão de 3% dos produtores culturais distribuídos entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Além da profissionalização dos produtores, houve aspectos relacionados às produções em si?

A qualificação das produções também foi outro sintoma, pois se passou a exigir dos eventos artístico-culturais cada vez mais sofisticação e alto padrão de qualidade - não que antes isso fosse negligenciado, mas a partir da Lei isso se torna mais evidente. Falta ainda muito investimento em pesquisas que busquem entender como a Lei influenciou no produto artístico, no processo criativo em si, mas se percebe claramente que alguns artistas produziram e produzem aquilo que tem mais facilidade na hora da venda. É o famoso apelo comercial. Além do campo profissional e formativo, houve um crescimento vertiginoso no campo institucional, com a criação de um número expressivo de equipamentos culturais, o que vale destacar a atuação do sistema financeiro no setor, como os CCBB's do Banco do Brasil, o Itaú Cultural, os Centros Culturais do Banco do Nordeste, que até pouco tempo não usavam a Lei para gerenciar uma política muito sólida no fomento e circulação da produção cultural da região em que atua, bem como o Instituto Moreira Salles, antes do Unibanco agora Itaú, os espaços culturais da Caixa Federal e do Santander Cultural, entre outros exemplos. Além disso, houve um aumento importante da cadeia produtiva do setor e um significativo incremento na economia das três esferas de governo, atingindo picos bem elevados no PIB. Salvador é um exemplo onde o setor cultural chegou a alcançar 7% no PIB em algum momento da década de 2000.

Que problemas o senhor avalia existirem no funcionamento da Lei?

Dos problemas ainda não solucionados, a Lei apresenta resultados desiguais e muito desequilibrados entre as diferentes regiões do país. Estudei o funcionamento da Lei nas artes visuais na década de 2000 e pude perceber que ao longo desse período alguns estados não tiveram sequer projetos apresentados nessa área. É o caso de estados da região norte, em que a soma total da área na década chegou a 2 milhões no item projetos aprovados, o mais baixo entre as regiões. No mesmo item, as regiões Nordeste e Centro-Oeste somaram 21 e 22 milhões sucessivamente, ficando a região Sul com 102 milhões. O montante da região sudeste é três vezes maior que a soma das outras quatro regiões juntas: quase 500 milhões. Os dados evidenciam uma série de problemas, entre eles a falta de profissionais, equipamentos culturais, campo formativo, agenda compromissada dos agentes públicos que, por conseguinte, resulta na falta de políticas governamentais, entre outros.

Como essas desigualdades poderiam ser corrigidas?

Não vejo solução a curto e médio prazo. Como competir com praças como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o mercado atua com veemência em função da maior circulação de dinheiro, oferta de espaços estruturados e ampla gama de mão de obra? Não vejo a Lei Rouanet como um grande atrativo para fazer surgir um aumento importante de equipamentos culturais em cidades onde não há sequer uma biblioteca.