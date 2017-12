Em plenitude psicodélica

00:00 · 22.12.2017 por Daniel Perroni Ratto* - Especial para o Caderno 3

A cantora Marcelle: novo álbum "Equivocada" foi lançado em formato digital e pode ser ouvido em serviços de streaming ( FOTO: PATRÍCIA ARAÚJO )

Bicho, eu estava ali, forno e fogão, equivoquei-me com os temperos e o baião virou moqueca. A pergunta viria implacável: Barão, o que você tomou? Como é que erra no tempero e a comida se transforma em outra? Ri, uma risada marota de só quem está ligado nas lisergias para sacanear o interlocutor. É assim que a vida é nesse álbum. Os anfibológicos acordes nos fazem perder o horizonte das certezas. Marcelle, assim como todos nós, é gente que erra. Ela decidiu que iria compor e expor o lirismo de suas experiências pessoais, seu cotidiano, amores e revezes. E essa história de acertos e erros, equívocos e certezas, para mim, é intrínseco de cada um. Minha verdade não é a sua. Seus erros não são os meus. Está na hora de parar com essa patrulha e começar a ouvir os vacilos de Marcelle, produzidos pelo instigado cidadão cearense, Dustan Gallas e gravados por Zé Nigro no Estúdio Navegantes.

Das contradições, convicções e posicionamentos ideológicos podem atravessar o limbo das dúvidas. E trespassar esse disco. Desta feita, é justo começar essas passagens por lugares que não estão realmente dentro de uma realidade.

Saí de um filme que me deixou absorto, era com a Björk, Dançando no Escuro, do Lars Von Trier. Sabe quando você sai do "Cinema" em transe? Andei pela Avenida Paulista desnorteado, e a constatação de que os vilões sempre querem mais. Querem nosso coro. Nossa alma. Nosso amor. O roteiro não é predefinido. É como esse começo voz e violão e a transcendência quando surgem os Polymoog e Roland RS202 de Dustan.

Os medos nos assombram, estão por aí. Mundo sombrio onde a escolha é "Fantamasgórica", pensando naquele passado, nas escolhas equivocadas, as saudades delirantes. As nuances explodem em ápices vulcanizados e descem às calmarias de um sangradouro. Ali, toda energia das baquetas de Samuel Fraga, os graves de Zé Nigro, a intensidade do multi Gallas e o timbre inquietante de Marcelle.

Nesses intervalos da vida, penso que precisamos parar e refletir, dizer "Mais calma, eu preciso de um tempo". Fumar um cigarro e deixar as coisas acontecerem. Aquele momento de não aguentar a ansiedade dentro de um apartamento vazio. Vazio. Esse apartamento que é meu coração. Aflição de viver. De estar só a esperar soluções, as paixões. De ouvir o recado sensual de Arthur Braganti e entrelaçar sua voz com a de Laura Lavieri. A vontade de mandar às alturas, o caso, a foda. A vida é uma foda.

Os boêmios estão sempre a gozar a poética dos encontros, a música das conversas nos bares da noite. E nunca se cansarão, mesmo que escutem o tempo todo para voltar "Mais cedo". Então, temos mais é que fazer "Um brinde a nada, a nós". Encontrar amigos, tomar uma cerveja gelada e conversar sobre as horas de um fim de tarde ensolarado. E partir para a celebração da rua, dos seres, dos beijos, do corpo a trançar entre lençóis mágicos. Tentar de novo.

É nesse fogo de estar ao alcance de seus dedos, decidir, ficar ou ir. "Não vou te deixar sair" faz parte dos erros acertados de Marcelle, e no coro, Anelis Assumpção dá a letra. É solar. É uma praia de areia branca e mar azul. É capoeira. É dança. A vida é essa dança entre o certo e o errado, para além do binário.

As crises existenciais perpetuam a mente humana, saber ou não, fazer poema. Quem é que diz? Que tal uma música para fazer pensar? "Seio não", digo logo. A psicodelia é inerente. Vive na Terra, bebe em Marte e dorme na Lua. Aqui, fica claro que, como todos nós, Marcelle está suscetível aos encantos do universo e deixa-se levar pelas dubiedades do existir. Quem é normal? O que é normal? Quem define esses parâmetros? Quem os segue? Olhe para a luz! Saia da matrix! Nos assobios do espaço-tempo, "Se renda"!

Um disco que navega por vários estilos musicais, com letras confessionais, sem se importar com rótulos, Equivocada, é Marcelle e toda sua verve.

Outro dia, estava bebendo uma cerveja em um boteco da Vila Madalena, começo de noite. Quando deu umas 23h00, resolvi dar uma passada no Secretinho, casa do Rafael Castro e do Fernando Tubarão. Entrei, peguei uma cerveja com o Ale, e esse pop, com pegada black anos 70, cheio de sonoridades lisérgicas, estava rolando. Corpo balançando e percebendo a síntese de todo o disco. Peguei esse "Trem pra ninguém".

*Daniel Perroni Ratto é poeta, músico, jornalista e editor. Autor de livros como "Urbanas Poesias" (Fiúza, 2000), "Marte mora em São Paulo" (Escrituras, 2012), "Marmotas, amores e dois drinks flamejantes" (Patuá, 2014) e "VoZmecê" (Patuá, 2016).