Elza Soares vai gravar DVD em comunidade

00:00 · 06.01.2017 por Fabiana Schiavon - Folhapress

A cantora Elza Soares: crítica e público foram unânimes em reconhecer "A mulher do fim do mundo" como um dos melhores discos de 2015

A maior parte dos compositores das canções de "A Mulher do Fim do Mundo" é paulistana, e a cantora Elza Soares escolheu um município de São Paulo para fazer o registro ao vivo de seu álbum. A data de gravação do DVD ainda não foi confirmada, mas sabe-se que deve acontecer no primeiro semestre deste ano, na comunidade CentreVille, em Santo André (ABC).

Segundo a artista, essa apresentação será apenas o início das comemorações de seus 80 anos - apesar de ela normalmente evitar falar da idade.

O local é conhecido como uma das primeiras e maiores ocupações do País. A comunidade CentreVille teve início em 1982, quando um grupo de famílias ocupou um condomínio de luxo inacabado. Até hoje, não há estrutura básica, como serviços de luz e esgoto.

"Vou gravar meu DVD lá e ainda deixar um legado de tratamento de esgoto, iluminação permanente para as ruas e um empoderamento sem igual para os moradores do local", escreveu Elza Soares no documento em que pedia doações para financiar o projeto.

Sem apoio, a artista decidiu utilizar um site de financiamento coletivo para conseguir levantar a verba necessária para a gravação do DVD.

Com participações especiais, Elza Soares pretende ter "um dos maiores palcos ao ar livre já montados no País para gravação desse tipo". A escola de samba local já está convidada para fazer a abertura do show. Segundo a página do projeto, Elza arrecadou pouco mais de R$ 59 mil para a gravação do DVD.

Nas recompensas, tem ingresso garantido para o show, champanhe com a cantora e até a ligação de um minuto da Elza, disposta a dar conselhos aos fãs sobre qualquer assunto.

O disco de Elza Soares "A Mulher do Fim do Mundo" recebeu prêmios nacionais e internacionais, mas suas canções pouco foram tocadas no rádio e na TV. A faixa-título, no entanto, é tema da personagem Joana (Vaneza Oliveira), da série "3%", primeira produção brasileira lançada pela Netflix. "Ainda não assisti à série inteira, mas está na fila. Eu cheguei a ver trechos do episódio em que a música aparece e achei que encaixou muito bem. A música e a personagem têm forças complementares. Fiquei muito feliz de colocarem a música ali", conta Elza Soares.

Sucesso

Ser premiada e não ter canções nas rádios faz Elza questionar o que realmente é sucesso. "A música não tocou nas rádios, mas está em uma série do Netflix, que tem um alcance enorme. Fico feliz pelo reconhecimento. O que é o sucesso, não é? Esse disco mostra um novo olhar sobre fazer sucesso. Em 2015, quando lancei 'A Mulher do Fim do Mundo' no Brasil, a crítica e o público foram unânimes quanto ao disco. Em 2016, o mesmo disco teve lançamento internacional e, mais uma vez, recebemos muitos elogios e prêmios, inclusive o Grammy Latino", lembra Elza.

"Tem artista que diz não ligar para prêmios. Eu gosto muito de ter o meu trabalho reconhecido, mas gosto também de dizer que não é um trabalho só meu. É o reconhecimento de uma equipe enorme", diz Elza.

O álbum ainda rendeu shows lotados na Europa. "Tudo isso quer dizer que o trabalho é bom mesmo. É uma alegria para mim".