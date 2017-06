Elo entre piano e natureza

00:00 · 10.06.2017

A natureza é uma temática constante e universal para as mais díspares manifestações artísticas. Ao longo da história, a preocupação humana em configurar criações à partir do contato com o meio ambiente revelou peças fundamentais e eternas. No território brasileiro, um destes casos mais notórios de contato com a terra derrama-se na poesia pantaneira de Manoel de Barros (1916-2014).

As letras do homem nascido no Beco da Marinha em Cuiabá surtiram efeito imediato em um jovem cearense. Ao ter contato com esse mundo de estranhamentos, o então leitor Thiago Almeida acabou devorando estas palavras com afinco sem igual. E lá se foi o pianista e compositor declarar sua morada em “solo manoelês”.

Este cuidado reverbera no espetáculo “Piano, Solo, Adubo e Florestas”, em cartaz no domingo (11), às 17h, no Theatro José de Alencar. Neste trabalho, o músico improvisa composições durante toda a apresentação e dedica-se ao piano inspirado na “invencionática” do poeta Manoel de Barros. A sonoridade é criada em com a plateia.

Investindo num passeio sensorial e rítmico pelas obras de artistas de diferentes gerações, e tendo a melodia como entidade comum ao jazz, ao erudito e à música folclórica brasileira e universal, Thiago subverte barreiras e estilos musicais. Toda essa experiência continua nova a cada apresentação protagonizada. Produzir este espetáculo solo reflete em diversas etapas criativas e neste domingo a sonoridade do cearense estará acompanhada de outros realizadores. Artistas também influenciados por Manoel de Barros. “Três outras florestas adubadas pelo poeta”, aponta o pianista. Cada convidado insere sua arte e criatividade no contexto do espetáculo. Tainá Cavalcante realiza exposição fotográfica, a bailarina Clarissa Costa dança e, por sua vez, encanta o desenho do artista plástico Ailton Santana. Ambos estes universos artísticos são mediados pela improvisação em manoelês com o piano de Thiago Almeida.

Em desfecho a esse concerto especial, o músico tocará canções de um novo repertório de composições que será gravado em julho, já apontando os novos caminhos de seu trabalho com o piano solo. Esse espetáculo surgiu primeiramente motivado pelo Manoel de Barros, que é uma pessoa que não tive o privilégio de conhecer, mas tive o privilégio de conhecer através de um livro”, confessa o realizador através do vídeo de apresentação do projeto.

Autoral

“Piano, Solo, Adubo e Florestas” remete diretamente ao trabalho individual desenvolvido por Almeida. O adubo para esta floresta musical significa preparar o chão e evidenciar, dessa maneira, todo o dinamismo de sua estética pianística.

Cuidadoso, também lhe interessa a liberdade de construir o repertório para a estada com a plateia. O roteiro em aberto significa a fertilização sempre viva dessa flora sonora. Assim, crias próprias de Thiago Almeida também devem compor o percurso da noite. Oportunidade para que o cearense inclua e execute faixas do mais recente trabalho “Uneração Vital”, disco lançado em 2015 através do Thiago Almeida Trio.

“Piano, Solo, Adubo e Florestas não tem nenhuma música arquitetada antes do momento do palco. Eu trabalho com o risco, com o frio na barriga, com essa sensação de se perder na mata, de estar com os pés descalços, é a sensação que eu queria sentir no piano que é um instrumento que não tenho uma formação muito clara e convencional”, detalha o músico.

Sobre as alternativas entre artista e ouvintes, o músico é preciso ao apontar que a plateia influencia diretamente em como o artista se desafia no palco. O nome do concerto passeia por isso. A interação com a natureza e a musicalidade surge como reflexo deste encontro. “Escolhi alguns poemas e compus a partir disso. Me vi deliciosamente perdido no palco, nas histórias, nas referências que ele me trouxe”, confidencia.

Jornada

Compositor e multi-instrumentista, Thiago faz parte de uma nova e elogiada safra de músicos cearenses. Integrando o quarteto Marimbanda, grupo com quinze anos de estrada, participou de festivais como Latitude Jazz Festival (França-Briançon), Jazz Station (Bélgica-Bruxelas), Comptoir Du Jazz (Bordeaux-França), Festival Jazz e Blues de Guaramiranga (Ceará), entre outros eventos.

Em 2011, fundou com Cainã Cavalcante o “Duoelo”, duo de piano e violão. A empreitada rendeu à dupla a vitória no concurso de novos talentos do Festival CopaFest 2013 (Rio de Janeiro) com a interpretação de “Chovendo na Roseira”, do mestre Tom Jobim (1927-1994). O Duoelo já foi convidado do Duofel, no Festival Choro Jazz de Jericoacoara, e de Benjamin Taubikin (São Paulo), em um espetáculo na Casa do Núcleo,com participação de Arismar do Espírito Santo e Swami Junior.

Thiago testemunhou e vivenciou as transformações e vicissitudes contidas na carreira de músico. Metamorfoseando a trajetória, cruzou palcos da noite, conquistou espaços e notou que era momento de focar a carreira autoral. Este abraço ente público, a poesia de Manoel de Barros, natureza e música soam ativamente apaixonantes.

Dividir este olhar sensível sobre o poeta constitui um momento raro. Sobre essa dedicação às letras do escritor, Thiago Almeida é enfático: “Um cara que não é pianista, é um poeta. E nele encontrei um abrigo para minha desenfreada vontade de inventar coisas”, finaliza o homem das melodias.

