Efervescência da lambada e da cumbia

Há tempos, a música brasileira não tinha uma sonoridade tão peculiar e alto-astral. Com uma mistura de forró e lambada, a dupla Figueroas, que acaba de lançar o disco "Swing Veneno", o segundo da carreira, fez o que poucos grupos da cena alternativa conseguiram até aqui nos últimos anos: realizar um trabalho de qualidade e, ao mesmo tempo, divertido.

"Acho que nossa função também é deixar a coisa menos sisuda. De uns tempos para cá, a cena indie ficou mais careta e engessada. O som da banda resgata origens da música popular brasileira de maneira irreverente", diz Dinho Zampier. "Nossa música mescla elementos, é verdadeira e majoritariamente brasileira", complementa Givly Simons. Dinho Zampier e Givly Simons formam o duo responsável pela música, digamos, "esculachada", do Figueroas. "Boneca Selvagem", primeira composição de trabalho do novo disco, contou com a participação especial de Manoel Cordeiro, mestre da guitarra amazônica.

As 10 faixas de "Swing Veneno" misturam elementos da lambada, do carimbó, da cumbia e até mesmo do chamado "brega-raiz". O álbum é o sucessor de "Lambada Quente". "O povo tem uma imagem distorcida do forró. Em Maceió, de onde viemos, a regionalidade fala mais alto e as pessoas conseguem usufruir melhor a essência de uma música tão importante para aquele povo", afirma Dinho. O visual do Figueroas equilibra-se entre o retrô, o cafona e o tosco. Algo similar a Hermes e Renato. É difícil dizer se tudo ali é uma grande brincadeira ou se, de fato, o duo leva aquilo a sério. "A brincadeira sempre esteve em nosso DNA. Não tem como negar", diz Givly.

