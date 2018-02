Efeito Oscar e a busca pela representatividade

00:00 · 24.02.2018 por Diego Benevides - Especial para o Caderno 3

Foi um ano turbulento para o cinema norte-americano, que viu desmascarado seu lado obscuro antes frequentemente escondido pelo glamour. Atrizes, diretoras e outras profissionais do setor expuseram o assédio sofrido em ambiente de trabalho, dando nome a diversos abusadores que tiveram suas reputações destruídas (ou, pelo menos, afetadas). O movimento "Time's Up" nasceu da união dessas mulheres que reivindicam muito mais do que salários justos e lugar de voz, mas principalmente respeito.

Em uma indústria dominada por homens, a luta delas ocupou os palcos das principais premiações de cinema, como o Globo de Ouro, e não deve ser diferente na 90ª edição do Oscar, que acontece no dia 4 de março. Os discursos calorosos estimulam a inquietação geral, na tentativa de traçar novos rumos para uma urgente e significativa representatividade feminina na arte, onde seja possível também desconstruir uma indústria há muito tempo padronizada.

> Sobre o ato de filmar

> Olhar e pensar o real

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar, tem tentado abrir espaços de diálogo. Se ano passado os holofotes estiveram no reconhecimento dos realizadores negros, em resposta ao movimento polêmico do "Oscar so white" ("Oscar muito banco", em tradução livre), agora é hora de dar início a um novo processo de transformação que não seja mais apenas privilégio dos homens brancos. A Academia tenta diversificar seus novos associados, dando início a um processo lento, mas necessário, de uma tão sonhada redução das desigualdades que dominam a indústria.

Entre os noves filmes indicados ao principal prêmio deste ano, cinco trazem mulheres no centro de suas histórias - um deles aprofunda o racismo pela ótica do terror psicológico (ano passado foram três na categoria principal), outro discute a homossexualidade. Outros dois trazem tramas históricas (pelas quais a Academia ainda é apaixonada), além de uma necessidade de olhar para nossas origens em um mundo em constante revolução.

Favoritos

Ainda que haja a preocupação de fazer um recorte mais politizado, a Academia tem uma de suas temporadas mais fracas dos últimos anos. A atual concorrência não emociona, o que pode ser fatal para uma cerimônia extensa e pouco divertida (aqui, o Globo de Ouro leva vantagem por ser menos burocrático). As qualidades da maioria dos indicados estão dispersas, o que não deixa de ser um reflexo da crise de criatividade no mercado.

Líder de indicações, totalizando 13, "A Forma da Água" recebeu elogios desde sua primeira exibição no Festival de Cinema de Veneza do ano passado, onde foi premiado com o Leão de Ouro em reconhecimento ao trabalho do diretor mexicano Guillermo del Toro. A trama mostra o romance entre uma mulher muda e um monstro marinho alvo de testes em um laboratório para servir como arma de guerra.

A construção da personagem Elisa, interpretada pela sempre competente Sally Hawkins, desvia do romance tolo para mostrar uma mulher decidida, que não reprime a sexualidade e os desejos. Ela é o símbolo de uma guerreira que luta por suas convicções e não está submissa ao seu amado, cujo amor é mais forte do que as guerras que destroem as nações. Para além dessa discussão do exemplo feminino, "A Forma da Água" ainda investe em uma abordagem metalinguística, revelando mais a paixão de Del Toro pelo próprio cinema contemporâneo, sem menosprezar suas referências clássicas, ao criar uma obra esteticamente irrepreensível, madura e tocante.

Além dos méritos artísticos, Del Toro tem em mãos um filme que dialoga fácil com todos os tipos de público. Vale ressaltar ainda que "A Forma da Água" foi realizado com orçamento de cerca de US$20 milhões, valor surpreendente para a grandeza de seu produto final. Artesão da linguagem e da narrativa, Del Toro dribla os desafios de produção porque confia no poder mágico de sua história. E cinema é luta, criatividade e dedicação.

Premiado pelo Sindicato dos Diretores, principal termômetro para o Oscar, Del Toro é favorito para levar sua primeira estatueta como diretor. O compositor Alexandre Desplat foi reconhecido em Veneza pela trilha sonora, mas disputa a categoria com outros trabalhos notáveis, como o de Jonny Greenwood em "Trama Fantasma".

Roteiro original, montagem, desenho de produção e fotografia são outras boas chances de "A Forma da Água", em reconhecimento ao apurado trabalho de construção do longa, realizado com baixíssimo orçamento para uma obra dessa proporção.

Concorrência

Na cola de "A Forma da Água" está "Três Anúncios para um Crime", de Martin McDonagh, ameaça a coração principal. No drama familiar, Frances McDormand interpreta Mildred, mãe que decide cobrar das autoridades a investigação da morte de sua filha. Ao expor a violência e a falta de justiça em sua pequena cidade, a protagonista passa a viver uma série de eventos inesperados em torno do caso.

Ao tentar abarcar tantas temáticas, o longa acaba não aprofundando nenhuma. É compreensível a apatia dos personagens, mas a impressão final é que a trama pouco convence. São muitos rodeios, frases prontas e truques baratos de roteiro que tentam dar escopo a uma história inicialmente promissora, se não fosse falha.

Temos informações sobre a onda de violência que cerca a cidade e a perseguição da polícia contra negros, por exemplo, mas o filme sofre ao não conseguir elaborar esse universo micro que muito representa a sociedade em geral. As comparações com "Crash - No Limite" (2004) são válidas, ainda que o filme de Paul Haggis consiga ser mais organizado e incisivo em suas intenções, sem dispersar o que realmente interessa para a trama, nem fazer de seus personagens meros fantoches que ligam e desligam a chave de personalidade que os transformam em bons e maus em um passe de mágica.

Ainda assim, boa parte do público e da crítica comprou "Três Anúncios para um Crime" sem questionar, talvez por uma aparente poética que nasce do luto e do remorso dessa mãe em uma situação-limite. Tanto que fez uma boa trajetória nas premiações pré-Oscar, em especial pela atuação de McDormand, favorita na categoria de atriz, e Sam Rockwell como coadjuvante.

Aliás, vale ressaltar que tantos filmes medianos ainda se sustentam apenas no talento de seus elencos para driblar narrativas pouco inspiradas.

Diego Benevides é jornalista e crítico de cinema, presidente da Associação Cearense de Críticos de Cinema (Aceccine)