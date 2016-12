"É preciso entender a Lei como posição política"

00:00 · 23.12.2016

Há algo que os próprios estados e municípios possam fazer?

Precisam atuar com mais visão estratégica e determinação política na cultura, pois a área não só dinamiza a economia como opera no desenvolvimento e na transformação social. A questão é que cultura não é um produto que se obtenha retorno a curto prazo. Precisa tempo, planejamento estratégico, investimento constante e, fundamentalmente, acabar com noção de que é despesa. Por exemplo, cultura pode e deve ser trabalhada no sentido de acabar com zonas de alta vulnerabilidade social, redução da violência e drogadição. A frase emblemática que circula nas redes sociais sintetiza o que penso: "Em lugar onde não há atividades culturais, a violência vira espetáculo".

A Lei Rouanet segue a lógica neoliberal do Estado mínimo, ou seja, o governo repassa a responsabilidade de gerir a produção para as mãos dos empresários, que ganham isenção 100% do imposto de renda? Qual a vantagem para o governo?

Primeiro é importante fazer uma correção na questão, a isenção é de até 100%. Depende do enquadramento dos projetos na Lei, que estão categorizados em seus artigos 18, que dá 100%, ou 26, que oferece até 80% de isenção. Para entender o papel da Lei é preciso contextualizá-la histórica e conceitualmente. A Lei Rouanet foi promulgada no final de 1991 na gestão do presidente Fernando Collor de Mello, que, por ter extinto o Ministério da Cultura e desmantelado os aparelhos estatais ligados à área no início de sua gestão, sofreu pressão de um grupo de agentes do setor que reclamavam a volta da Lei Sarney. Essa Lei surge em função de uma conquista do então presidente José Sarney, que desde 1972 havia tentado cinco vezes sua aprovação enquanto ocupante de uma cadeira no Senado. Realizou seu projeto em 1986, e desde então ela apresenta a mesma base conceitual: renuncia fiscal. O período que compreende esse movimento, com início nos anos 1970 até os dias atuais, marca o progressivo avanço da política neoliberal que sistematicamente vai desobrigando o Estado a cumprir com certas funções, como saúde, educação, segurança, transporte, e realoca essas áreas ao setor privado, o que atinge a cultura também. É fundamental entender a Lei como um mecanismo decorrente da tomada de uma posição política que atende claramente a uma ideologia, a uma forma de pensamento. E dentro desse pensamento que é preciso ter em mente que a atuação na área cultural é dependente e resultante da ação do Estado no Brasil, desde o Império. As políticas culturais foram, são e sempre serão fruto de uma posição político-ideológica de quem está a frente do governo.

Então, qual é a vantagem do governo com a Lei?

Penso que é mostrar a que veio. Manter a Lei Rouanet pode ser entendido como uma narrativa sobre o interesse de atuação do governo na área, o que fica bem evidente ao se analisar o período de vigência da Lei entre os governos FHC e Lula/Dilma. Durante as duas gestões do PSDB no governo federal, a Lei era praticamente o único instrumento de política pública para quem desejava atuar na arena cultural, ao passo que ao longo dos governos Lula e Dilma, do PT, o número de propostas dentro de uma política pública que deram voz e abriram espaço a uma infinidade de atores sociais antes negligenciados foi muito significativo. Isso também se explica pelo fato de o Brasil ter tido um crescimento na economia acompanhado de uma política de distribuição de renda. Manter a Lei é muito importante, mas não como única alternativa. Ela precisa estar ao lado de um conjunto de práticas onde o poder do mercado não tenha interesse em atuar. Nesse caso, fica mais ressaltado o papel fundamental da cultura no desenvolvimento social de determinadas regiões, o que foi sendo paulatinamente implementado por Gilberto Gil, quando estava na condição de ministro da Cultura.

Essa não é a primeira vez que a Lei de Incentivo à cultura é alvo de denúncia de corrupção, vale lembrar que esse foi o motivo do fim da Lei Sarney. Como você analisa a CPI que está no Congresso, pondo em xeque a atuação da Lei Rouanet?

São situações muito distintas. Ao longo do governo Sarney não era exigida uma avaliação prévia das propostas e não havia um sistema de controle financeiro robusto, que acabou gerando fraude e falta de profissionalismo na administração executiva de projetos, como é o famoso caso do filme 'Chatô, o Rei do Brasil', de Guilherme Fontes, para quem faltou um bom produtor executivo que tivesse condições de ajustar sua megalomania à realidade do orçamento do filme. No primeiro mandato de Fernando Henrique, o ministro Francisco Weffort implantou medidas para resolver esse problema e até onde sei, houve uma redução drástica nos casos de corrupção, mas é bom lembrar que existem pessoas que especializam em burlar as leis. O mesmo se seguiu no segundo mandato de FHC e nos dois de Lula, quando uma série de Decretos e Instruções Normativas foram sendo editadas para melhor o funcionamento e evitar desvios.

Qual o papel da CPI nesse contexto?

É muito oportuno falar sobre a Lei Rouanet a partir da CPI, que tem função mais politiqueira do que um debate conceitual necessário, infelizmente. A CPI evidencia que mesmo depois de 25 anos de funcionamento, fora seus anos como Lei Sarney, ainda se faz necessário ampliar o debate acerca desse dispositivo. Ela, a Comissão Parlamentar de Inquérito, surge com dois propósitos: apurar a existência de uma série de irregularidades na operacionalização da lei, como a priorização de financiamento para projetos culturais de artistas ligados ao PT, especificamente no governo Dilma, e a concessão de benefícios para eventos de grande monta considerados lucrativos. Os dois argumentos apontam para o resultado que comumente esse tipo de comissão apresenta: uma grande pizza. Digo isso em função dos dois argumentos já terem caído por terra. Sobre o primeiro, quando uma lista de projetos beneficiados pela Lei caiu nas mãos do juiz Sergio Moro logo foi devidamente arquivada ao se constatar que boa parte dos artistas tinham, de alguma maneira, vínculo com o PSDB, evidenciando o equívoco da acusação ao mesmo tempo que fortalece o aspecto democrático da Lei.

E sobre o segundo argumento?

Em fevereiro deste ano o Tribunal de Contas da União, determinou que eventos com potencial lucrativo não poderiam se beneficiar da Lei sem estipular prazo para o início dessa sistemática, mas reconheceu que a concessão de benefícios a certos projetos, como o caso Claudia Leite, não é ilegal, embora imoral. Então será inútil o papel dessa comissão ao ter seus objetivos já discutidos em outras instâncias. O que se quer é endossar o coro de criminalização do PT. Por outro lado, a Operação Boca Livre S/A, que a Polícia Federal deflagrou em outubro último, pode ser um instrumento que encontre desvios, pois já há uma investigação em curso que aponta até casamentos realizados com o benefício da Lei. O fato é que não se pode criminalizar um instrumento tão importante para o desenvolvimento da cultura nacional em função do mau-caratismo de alguns profissionais. Gente com má índole há em todas as profissões. (IS)