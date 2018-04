Dublador dos Simpsons pode ser indiano

00:00 · 30.04.2018

Hank Azaria, o ator que dubla o personagem Apu, o proprietário da loja de conveniência Kwik-E-Mark, do desenho "Os Simpsons", está considerando deixar a função para que um dublador indiano a assuma.

Em entrevista no "The Late Show with Stephen Colbert", o ator falou sobre a forma estereotipada como o indiano é abordado pela série. Azaria afirmou esperar que a série "Os Simpsons" permita que o personagem mude após críticas.

Na série, o imigrante indiano é dublado com um sotaque exagerado e é cercado de estereótipos. Azaria afirmou ainda que estes problemas não devem ser tratados com brincadeiras. O ator admitiu que ficou chocado com as críticas no começo, mas que seus "olhos se abriram".