Dramaturgia das canções

Entre "Gonzagão - A Lenda" (2012) e "Ópera do Malandro" (2014), nasceu o Grupo Barca de Corações Partidos: Cia Brasileira de Movimento e Som. As duas linguagens ressaltadas no nome do coletivo não são ditas assim por acaso.

Cada espetáculo que ganha vida com esses artistas ressalta exatamente as potencialidades de um trabalho conjunto de corpo e música. Em "Auê" (2016), em cartaz na Caixa Cultural Fortaleza de 27 a 29 de abril, essa perspectiva de criação fica ainda mais evidente.

Construído entre uma viagem e outra do grupo, em turnês frequentes com as duas primeiras produções acima citadas, o espetáculo - que chega só agora à capital cearense - é apresentado pela diretora, a carioca Duda Maia, como "o mais autoral da companhia". Isto porque ele é todo construído em cima de canções. "A dramaturgia é conhecida em cima de músicas compostas pelos próprios atores da companhia, não é dramaturgia vinda de outro autor", ressalta.

Além da encenação utilizar as letras como roteiro, os oito atores/cantores ainda são responsáveis por tocar todos os instrumentos ao vivo num típico "auê" em cima do palco. Adrén Alves, Alfredo Del Penho, Beto Lemos, Eduardo Rios, Fábio Enriquez, Renato Luciano, Ricca Barros - todos do Grupo - e alguns colaboradores, como o cantor e compositor Moyseis Marques - que protagonizou "Ópera do Malandro" com eles, e Laila Garin, atriz de "Elis - O Musical" -, costuraram as 21 canções autorais e inéditas que conduzem o espetáculo.

Tema

O que conecta uma canção à outra é um velho conhecido, o amor. "É o amor em diversos aspectos, tanto as histórias mais dolorosas como as mais felizes, engraçadas, bem humoradas. Por isso mesmo, existe uma alternância muito grande de ritmos", evidencia a diretora. Os diretores musicais Alfredo Del-Penho e o cearense Beto Lemos passeiam por samba de roda, baião, rock, valsa, ijexá, maracatu e coco, dando um ar bem brasileiro para a apresentação. "Eles fizeram arranjos bem modernos", contextualiza Duda.

Com as letras, o público vai se deparar, em 60 minutos de espetáculo, com situações de amor à primeira vista, amor escondido entre cartas e até mesmo morte por falta de esperança no amor. "Nenhuma letra, pensando na palavra como dramaturgia, é parecida com a outra", completa.

Dinâmica

Nenhum dos atores sai do palco durante a apresentação. Em alguns momentos, eles ficam quase como espectadores, mas não deixam a cena. "Fora os sete integrantes da Cia, incluindo Beto e Alfredo na direção musical, temos um convidado, o baterista. Alguns têm uma origem mais na música e outros são mais do teatro. Com os pés nas duas linguagens, eles foram trocando ideias e se estimulando no decorrer do processo", detalha Duda Maia.

Houve quem aprendesse um instrumento do zero para poder tocar. É o caso de Fábio, que assume o trompete. "Foram meses de ensaio. Começamos a preparação corporal em setembro de 2015 para começar a apresentar em janeiro de 2016. Mas no primeiro semestre, todos eles já escolheram seus instrumentos. Agosto foi só de música, com um professor de sopro contratado e tudo", lembra a diretora.

A preparação corporal a que se refere tem bastante do seu olhar, afinal Duda é formada pela Escola e Faculdade de Dança Angel Vianna. "Tenho esse trabalho de consciência corporal, de apoio, de reconhecer seu corpo junto com a dinâmica do popular - pois morei muito tempo em Recife. Por isso o espetáculo é chão, base, terra. Não tanto na estética, mas na atitude. Isso aparece bastante com o treinamento físico que dou para eles desde Gonzagão, quando fui diretora de movimento", explica.

A cada música e cena, o espectador tem uma surpresa. "É uma coisa que você nunca viu, costurada por uma linguagem corporal muito estabelecida. O espetáculo é todo construído com uma linguagem de corpo, física", detalha Duda.

"Tanto que nestas músicas cantadas e tocadas por eles, os instrumentos não são plugados. Estão tão soltos quanto os atores, que vão para todos os lugares, em uma movimentação bem rica e trabalhosa".

Promessa

O trabalho, apesar de árduo, já resultou em mais de 15 prêmios para "Auê", dentre eles o Shell, na categoria Melhor Direção; e o Prêmio APTR, nas categorias Melhor Espetáculo, Melhor Produção e Melhor Música.

"A dinâmica do dia a dia da Cia me faz crer que ela vai bem longe. Tendo a achar que este grupo será um novo Galpão, quando tiver um repertório grande. Eles têm uma marca de Brasil, sem ser regional. São muito contemporâneos, com uma mistura legal, de vários cantos do País, diferentes sotaques", acrescenta Duda.

Outro diferencial que a diretora reconhece é a presença de uma pessoa que pensa a produção entre os integrantes do coletivo. A idealização dos projetos da Barca de Corações Partidos é fruto da parceria do grupo com a Sarau Agência, da produtora Andréa Alves.

"A maioria dos grupos tem uma potência criativa muito grande, mas não sabem produzir. Ela veste a camisa e vende os meninos. Eles já têm hoje três projetos na gaveta, que Andréa está trabalhando para captar recursos", adianta.

Destes três, Duda deve dirigir dois: um adulto e outro infantil. O terceiro ficará sob outra direção. "Não sabemos qual vai sair primeiro. Mas quando saírem esses, ela já vai pensar nos próximos. Isso faz com que a Cia exista, tenha trabalho o ano inteiro", comemora. Entre junho e maio, a trupe ficará em cartaz em São Paulo com seu espetáculo mais recente, "Suassuna - O Auto do Reino do Sol".

A vinda para Fortaleza neste fim de abril é celebrada com entusiasmo pelo grupo. "É a primeira vez de 'Auê' no Nordeste e numa cidade que é muito carinhosa. O grupo já tem uma convivência de público com outros espetáculos e é uma casa que todo mundo gosta muito de ir", explicita. Após as apresentações, o espaço ficará aberto ao debate. "Efetivamente, fazemos um trabalho de formação de plateia", conclui a diretora.

Mais informações:

Espetáculo "Auê", da Barca de Corações Partidos. De 27 a 29 de abril, na Caixa Cultural Fortaleza (Av. Pessoa Anta, 287, Praia de Iracema). Horários: sexta e sábado, às 20h; domingo, às 19h. Duração: 60 minutos. Classificação indicativa: 12 anos. Ingressos: R$10 (inteira) e R$ 5 (meia). Vendas a partir de hoje (26), das 10h às 20h, na bilheteria do local. Contato: (85) 3453.2770