Drama de refugiados é tema de livro infantil

Vencedor do 13º Prêmio Barco a Vapor 2017, "O cometa é um sol que não deu certo" é o primeiro livro infantil de Tadeu Sarmento, já vencedor de outros dois prêmios literários com livros adultos. Segundo ele, a inspiração para escrever a obra veio a partir da trágica imagem do menino sírio que se afogou durante a travessia do Mediterrâneo, em 2015.

Na história, Emanuel é um menino que vive num campo de refugiados sírios no deserto da Jordânia. Entre privações e obrigações cotidianas, encontra lugar para sonhar na companhia dos amigos, como a menina Amal, por quem nutre um sentimento diferente, que não compreende muito bem.

Pelo olhar sensível do protagonista, o leitor é apresentado ao drama dos refugiados sírios e acompanha os dilemas e sonhos de Emanuel em meio ao seu cotidiano sofrido e incerto.

A crise de refugiados, tema atual de extrema relevância, que põe em cena os efeitos dramáticos da intolerância político-religiosa e racial, é trabalhado pelo autor de modo ao mesmo tempo realista e poético, com enredo consistente e personagens empáticos.

A ambientação é minuciosa: além da arquitetura e da rotina dos campos reais, especialmente o de Azraq, na Jordânia, o autor contextualiza a situação sociopolítica da região e as rotas usuais de travessia.

As ilustrações dialogam com o texto de maneira poética e o título, uma metáfora do nomadismo dos refugiados, remete à origem dos cometas, astros sempre em trânsito.

Coleção

Lançada em agosto de 2004, a Barco a Vapor é a versão brasileira de uma das mais importantes coleções de literatura infantojuvenil em língua espanhola, criada há mais de trinta anos na Espanha. A curadoria aposta na fantasia, na imaginação e na reflexão como meios de despertar o gosto pelos livros e formar leitores.

Livro

O cometa é um sol que não deu certo

Tadeu Sarmento

Ilustrações de Apo Fousek

SM

2017, 120 páginas

R$ 37