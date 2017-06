Dos ciclos que se renovam

00:00 · 10.06.2017

Sempre contextualizando a história do movimento com a situação política do País, Cristopher Dunn atenta para o posicionamento ambíguo dos tropicalistas, que foram alvo de perseguição dos governos militares, obrigando muitos ao exílio.

A esquerda também não os perdoou, já que uma parte tinha decidido usar a tática da guerrilha e pegar em armas como forma de lutar contra o regime militar. Por isso, foram chamados de alienados ou desbundados, sobretudo porque abraçavam elementos da cultura imperialista.

Não à toa, muitos artistas dessa fase - final dos anos 1960 e 1970 - caíram no limbo. A letra de "Alegria, alegria", música considerada o marco zero da Tropicália, composta em 1967 por Caetano Veloso, fazia referência à cultura pop e falava de um hippie que só queria "seguir vivendo, amor/ sem livros e sem fuzil". A canção expõe a ambiguidade do movimento, ao causar mal-estar tanto entre o governo quanto os teóricos do nacional popular.

Trincheiras

No entanto, os tropicalistas abriram outras trincheiras de luta, trazendo à tona discussões, algumas de caráter mais subjetivo, como sexualidade, feminismo, racial e relações homoafetivas. Mas também discutiam sobre sindicalismo e meio-ambiente.

Os temas ganharam reforço em algumas letras de Caetano e Gil, sendo difundidas no período da distensão política, a partir da segunda metade dos anos 1970, culminando com a aprovação da Lei da Anistia, em 1979.

"A Tropicália contribuiu igualmente para debates sobre a questão da modernidade e nacionalidades brasileiras teorizadas e representadas nas várias correntes e fases do Modernismo, um projeto orientado tanto pela experimentação formal como pelo nacionalismo cultural", observa Dunn. "Se pudéssemos apontar o início e o fim do Modernismo no Brasil, há razões convincentes para marcar seu início em 1922, quando o grupo modernista se consolidou, e seu término em 1968, com a Tropicália", reitera o autor.

O apogeu da Tropicália deu-se entre o segundo semestre de 1967 - sendo o marco inicial o Festival de Música Popular da TV Record - e o primeiro semestre de 1969. Como coletivo, assinala Dunn, teve vida ainda mais curta, terminando em dezembro de 1968, "mas inspirou artistas e grupos emergentes identificados com uma corrente pós-tropicalista na MPB".

O fim dessa verdadeira ode à antropofagia proposta pelo modernista Oswald de Andrade, que consistia em parodiar ou carnavalizar símbolos e obras da cultura brasileira, coincide com a entrada em cena do Ato Institucional Número 5, em 13 de dezembro de 1968, provocando alterações radicais no cenário cultural e político do País.

"Apesar do contexto de repressão e censura, é possível argumentar que a música popular brasileira foi a área mais resistente da produção cultural", escreve Dunn, que atua no departamento de Espanhol e Português e no programa de Estudos da África e Diáspora Africana da Tulane University, além de pesquisar a música brasileira.

Ele lembra que os artistas incluídos na segunda fase da bossa-nova, muitos dos quais tinham conquistado reconhecimento nacional nos festivais televisionados de música dos anos 1960, atingiram a maturidade artística, produzindo, em alguns casos, as melhores obras de suas carreiras.

O autor cita Elis Regina, Maria Bethânia e Gal Costa, consagradas como as principais divas da MPB. Milton Nascimento e seu "Clube da Esquina" produziram impressionantes fusões de jazz contemporâneo, rock, samba, "nueva canción" latino-americana e estilos tradicionais de Minas Gerais.

O pesquisador identifica, ainda, uma nova geração de "cantores universitários", como Ivan Lins, Luiz Gonzaga Jr. E João Bosco, bem como mulheres artistas como Joyce, Sueli Costa e Marlui Miranda.

Contexto

O cenário político-social do Brasil, na época da criação da Tropicália, era sombrio. A população enfrentava um dos períodos mais difíceis da ditadura militar (1964-1985), conhecido como "os anos de chumbo".

De acordo com Dunn, "as energias de vanguarda do Modernismo brasileiro se dissiparam nos anos 1930 e 1940, durante o governo nacionalista, populista e, em última instância, autoritário de Getúlio Vargas".

Situação semelhante viria acontecer, no início da década de 1960, que coincide com a interrupção de um projeto político-cultural participativo. Assim, a Tropicália funcionou como um grito de uma geração sufocada. Dunn assegura que os tropicalistas sedimentaram o caminho para duas gerações do rock brasileiro: anos 1970 e 1980. (IS)