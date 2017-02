Dos apelos do sertão

00:00 · 01.02.2017

Há três anos, quem passou por locais de Fortaleza como o aeroporto Pinto Martins, a rodoviária Engenheiro João Tomé, o Mercado Central, a Praça José de Alencar e as ruas de bairros como Aldeota, Dionísio Torres e Cocó, pôde avistar, em algum momento, as esculturas da intervenção urbana "Vacas Magras".

Agora, as 10 obras assinadas pela artista plástica Márcia Pinheiro chegam ao campus da Universidade de Fortaleza (Unifor), onde ficam expostas a partir de hoje (1º).

As vacas esculpidas por Márcia simbolizam o sofrimento sertanejo com os períodos de seca. Distribuída, a princípio, no espaço público de Fortaleza, a intervenção tinha como público a população da Capital, buscando refletir sobre o problema da falta d'água no interior cearense. Chegando ao campus da Unifor, a artista conta que a intenção é levar a questão para o público universitário.

As obras saem das vias públicas para um espaço privado, mas de intensa circulação de pessoas. Márcia Pinheiro elogia esta etapa da exposição, e enfatiza o papel dos estudantes como formadores de opinião em relação à questão da seca e outras demandas sociais. "Estou adorando a oportunidade. Até porque acho que o Espaço Cultural da Unifor hoje é uma referência (para a cultura na cidade). Tentei colocar uma escultura no campus, mas daí me convidaram pra colocar todas as 10", observa a artista.

Impacto

Márcia recapitula que, através da exposição das 10 vacas pelas ruas, o objetivo era impactar e conscientizar o público. Com o trabalho inserido no ambiente universitário, a artista espera qualificar o debate. No próximo dia 14, às 9h, no auditório da Biblioteca da Unifor, haverá uma palestra gratuita sobre a intervenção, integrada às atividades do Grupo de Estudos Organizacionais do Semi-Árido (Geosa).

Para a artista, natural de Fortaleza, mas cuja família materna é de Milhã (Sertão Central, próximo a Senador Pompeu), as ações integradas (exposição e palestra) devem despertar mais interesse no público pelo universo do semiárido.

2016

De julho a setembro do ano passado, "Vacas Magras" esteve exposta no shopping Reserva Open Mall (Luciano Cavalcante). Uma escultura de parede, somada às nove reproduções do animal inteiro, integrou a mostra. Durante os preparativos para expor na Unifor, Márcia Pinheiro conta que precisou restaurar as obras em seu ateliê, na Cidade dos Funcionários, por conta do desgaste que sofreram enquanto estiveram nas ruas, a céu aberto.

"Acabei de refazer a escultura de parede. Das nove vacas, uma delas vai ser colocada na Escola de Aplicação Yolanda Queiroz, no próximo dia 17. As crianças farão uma intervenção com a obra", atualiza Márcia Pinheiro.

Para o trabalho de restauração, a artista precisou virar noites, a fim de cobrir danos da estrutura das obras. "Fiquei aqui louca, numa correria, porque elas estavam muito danificadas. Tive de refazer, pintar de novo, fibrar. Elas não chegaram a quebrar, mas danificaram-se. As esculturas ressecaram muito. E eu precisava trabalhar de novo nas artes por cima (das vacas)", adianta.

Água de Chuva

Como desdobramento da intervenção "Vacas Magras", Márcia Pinheiro mobilizou o projeto "Água de Chuva". Com o objetivo de levar água a pequenas comunidades no Sertão Central do Ceará, a organização, concentrada em uma loja própria do projeto, no shopping RioMar, comercializou produtos desenvolvidos por marcas locais, recebeu doações e realizou oficinas e eventos culturais. Tudo ligado à temática da água.

No último dia 17 de janeiro, por exemplo, ocorreu um live painting (pintura ao vivo) com os artistas do coletivo Baião Ilustrado, Cláudio César e Vando Figueiredo, para personalizar algumas das vacas magras na loja do projeto.

Márcia Pinheiro conta que a ideia do projeto surgiu em meio à dificuldade que ela teve de expor as vacas, no final de 2016, nas esquinas dos postos de gasolina de Fortaleza. "Não conseguia mais espaço nos postos, por causa das árvores de Natal", recorda.

"Daí visitei uma comunidade muito carente, lá em Tejuçuoca (CE), que tinha um poço cavado. Pensei então em criar o projeto para ajudar 20 comunidades que já tinham poços cavados, mas que ainda não se extraíam água", situa a artista.

Mais informações:

Intervenção "Vacas Magras", com 10 esculturas expostas. A partir desta quarta (1º), no Campus da Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz). As obras permanecem no campus durante 2017. Contato: (85) 3477.3400